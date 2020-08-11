مصريون يعتدون على مواطن كويتي في الشارع العام (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لمشاجرة وقعت بين مواطن كويتي وآخر مصري، في الكويت، تطورت إلى تجمع عدد كبير من المصريين ومطاردة الشاب الكويتي وضربه ضربًا مبرحًا، وذلك حسبما روى ناشطون تداولوا الواقعة.

ويظهر في مقطع الفيديو المواطن الكويتي وهو يحاول الاعتداء على شخص أمامه قيل إنه مصري، في مكان يبدو أنه مخصص لتجمع المصريين بالكويت.

وقام المصري برد الاعتداء على المواطن الكويتي ثم فوجئ بمساندة من زملائه، الذين هرعوا إليه وهاجموا الكويتي .

وعلق حساب يحمل اسم ”رمزي“: ”كويتي ضرب مصري في الكويت… المصريين اتجمعو علية واخد علقة مووت.. لحد امتى هيفضل تطاول بعض الكوايتة؟“.

كويتى ضرب مصرى فى الكويت … المصرين اتجمعو علية واخد علقة مووت .. لحد امتى هيفضل تطاول بعض من الكوايتة pic.twitter.com/upKHWB3rUe — ramzy elsied (@ramzyelsied) August 10, 2020

وكتب ”علاء“: “ المصريين يضربوا كويتي أهان مصري آخر.. إتقي شر الحليم إذا غضب.. لا تقبل الرزق الذي تهان فيه كرامتك الرازق هو الله #الكويت“.

المصريين يضربوا كويتي أهان مصري آخر

إتقي شر الحليم إذا غضب

لا تقبل الرزق الذي تهان فيه كرامتك الرازق هو الله #الكويت #الذهب#المصريين pic.twitter.com/lYaUy3s0eD — alaa nady (@alaanady2) August 10, 2020

ونشر ثالث مقطع الفيديو، وعلق عليه قائلًا: “ النهارده كويتي جه يضرب مصري اتلموا عليه المصريين وضربوه هو والكوايته الى وقفوله ونزلوا عليهم بالمقشات والمساحات“.

انهارده كويتى جه يضرب مصرى اتلموا عليه المصريين وضربوه هو والكوايته الى وقفوله ونزلوا عليهم بالمقشات والمساحات — شغB (@0sh70) August 10, 2020

وتأتي هذه الواقعة، بعد أيام قليلة من تداول مقطع فيديو لمصري يعمل ”كاشير“ بإحدى الجمعيات في الكويت تعرض للاعتداء من قبل مواطن كويتي.

وأبدى عدد من المعلقين غضبهم من أنباء تحدثت عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه.