خرج للسرقة فقتل نفسه خطأ

في واقعة غريبة، أنهى لص حياته عن طريق الخطأ بعدما نُحِر عنقه باستخدام قاطع كهربائي أثناء مباشرته سرقة بنك بولاية غوجارات الهندية.

ونشرت صحيفة ”تايمز ناو نيوز“ الهندية، أن اللص استخدم القاطع الكهربائي لاقتحام خزانة الأمان الموجودة في بنك يو جيفان لتمويل المشروعات الصغيرة الموجود بمدينة بنغالورو وذلك في الوقت ما بين الـ 12:45 والساعة الواحدة صباحا.

وقبل أن يتمكن اللص من الحصول على الأموال الموجودة، قام بتشغيل القاطع الكهربائي عن طريق الخطأ وهو ممسك به؛ ما أدى لنحر عنقه ووفاته.

وفي هذه الأثناء كان قسم الحراسة التابع للبنك في مدينة تشيناي الهندية، يتابع الكاميرات الموجودة بفرع البنك، ولاحظوا حركة السارق في المكان وأبلغوا الشرطة، وبعد قدومهم وجدوا السارق ميتا بعد أن قطع عنقه بالقاطع الكهربائي.

وأفادت تقارير الشرطة بأن مساحة المنطقة المحيطة بخزانة الأمان في البنك صغيرة للغاية؛ إذ لا تتسع سوى لشخص واحد فقط، وكان المكان مظلما للغاية فلم يتمكن السارق من الرؤية وكان يصوب القاطع الكهربائي نحوه.

وعثرت الشرطة على الوثائق الشخصية التي تحدد هوية السارق، وقاموا بإبلاغ عائلته للقدوم والتعرف على جثته وسجلت الشرطة الوفاة كحادثة عرضية.