مصري يذبح خطيب ابنة خاله قبل أيام من الزفاف

شهدت محافظة البحيرة المصرية جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب يستعد لحفل عرسه على يد أحد أقارب خطيبته لوجود علاقة عاطفية مع الأخيرة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد باختفاء ”أحمد .ع“، 25 عاما ، قبل حفل زفافه بأيام قليلة، بعد خروجه من منزله للتوجه إلى محل عمله في القاهرة.

وكشفت التحقيقات قيام ابن عمة خطيبة المجني عليه باستدراجه لتوصيله للقاهرة، وأثناء ذهابهما في الطريق قام بإعطائه عصيرا مخدرا، وذبحه بالاشتراك مع صديق له، وقاما بتهشيم رأسه، ثم قاما بدفنه أسفل أحد الكباري بمنطقة صحراوية.

وأكدت التحريات ارتباط عروس المجني عليه بعلاقة عاطفية بنجل عمتها، ويدعى محمود ويبلغ من العمر 25 عاما.

بعدها قام المتهم بالتوجة لمركز الشرطة وسلم نفسه واعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن شريكه ومكان إخفاء ودفن الجثة.

وتم استخراج الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.