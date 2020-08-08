ما حقيقة تورط البرلماني طلال الجلال بقضية غسيل الأموال الشائكة في الكويت؟

تصدّر اسم البرلماني الكويتي طلال الجلال خلال الساعات القليلة الماضية حديث النشطاء في ”تويتر“ بعد أن راجت معلومات عن هروب أحد النواب الحاليين من البلاد تجنباً للمساءلة في قضية غسيل الأموال التي حازت اهتماما رسميا وشعبيا في الأسابيع الماضية.

وأثير اسم النائب عقب نشر الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم تغريدة غامضة عبر حسابها في ”تويتر“ قالت فيها ”هروب نائب حالي في #مجلس_الأمة خوفاً من المساءلة في قضية #غسيل_أموال.. ترك #الكويت مروراً بقطر إلى إسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات، لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان وهو بإسبانيا“.

خبر يقهر:

هروب نائب حالي في #مجلس_الأمة خوفاً من المساءلة في قضية #غسيل_أموال

ترك #الكويت مروراً بقطر إلى أسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان وهو بأسبانيا

(يكون محلل معاشه يعني) 💸💸 — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) August 7, 2020

وأضافت الأكاديمية الجاسم ”الشعب يريد كشف بالغياب والحضور لأعضاء المجلس مع كشف بأسماء النواب المسافرين هاليومين عشان يعرفون نوابهم عدل“.

الشعب يريد كشف بالغياب والحضور لأعضاء المجلس مع كشف بأسماء النواب المسافرين هاليومين عشان يعرفون نوابهم عدل — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) August 7, 2020

ولم تذكر الجاسم صراحةً اسم النائب المقصود، إلا أن بعض النشطاء علقوا على حديثها مبينين أن النائب المقصود هو طلال الجلال، مستندين إلى تعليق منسوب إلى النائب الجلال نشره حساب ”المجلس“ الإخباري جاء فيه أن ”الحملة ضده سببها عزمه تجديد الثقة بوزير المالية براك الشيتان الذي خضع لجلسة استجواب يوم الثلاثاء الماضي“.

ووصف الجلال الحملة ضده بالمشبوهة، مبيناً أن ”تواجده خارج البلاد لمراجعة طبية بأحد المستشفيات وأنه سيعود إلى الكويت خلال أيام قليلة“.

النائب طلال الجلال: الحملة المشبوهة ضدي لأنني رفضت طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان ومعروف مصدره وأسبابه. ▪️أنا خارج البلاد في مراجعة طبية بأحد المستشفيات خارج البلاد وسأعود خلال أيام قليلة ان شاء الله. pic.twitter.com/g681Cint4h — المجلس (@Almajlliss) August 7, 2020

وتفاعل نشطاء كثر مع التغريدة المنسوبة للنائب الجلال، إلا أن ردود الفعل كانت متباينة بين من شكك بصحة حديثه ومن برأه من التهمة المنسوبة إليه بشأن قضية غسيل الأموال.

وعادت الأكاديمية شيخة الجاسم للتعليق على حديث الجلال، قائلة ”الله يشافيه .. أكيد المرض چايد اللي خلاه يطلع بعز #كورونا“.

الله يشافيه .. أكيد المرض چايد اللي خلاه يطلع بعز #كورونا https://t.co/uHU5HGc56P — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) August 7, 2020

وكذلك انتقد حساب (قناة بريطانيا الحرة) حديث النائب الجلال معلقاً ”طلال الجلال: الحملة المشبوهة ضدي لأنني رفضت طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان عطني تغريده وحده تم توجيه فيها نقد لك بموضوع طرح الثقه بالشيتان ومواقفك معروفه انبطاحي بامتياز“.

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طلال الجلال :

الحملة المشبوهة ضدي

لأنني رفضت طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان ‼️ عطني تغريده وحده

تم توجيه فيها نقد لك

بموضوع طرح الثقه بالشيتان

ومواقفك معروفه إنبطاحي بإمتياز ‼️ للعلم

أغلب الشعب يحسب انك نائب بالبلدي — قنـــاة بريـطانــيا الحــره NEW LIVE (@i_k7ilaan) August 7, 2020

وفي المقابل فقد دافع عدد من النشطاء عن النائب الجلال مشككين بصحة الاتهامات التي طالته، ومنهم المحامي سعود مطلق السبيعي المستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة الذي قال ”إن الاتهامات بشأن النائب الجلال هي إشاعات كاذبة“، مؤكداً أن ”الجلال يخضع للعلاج في اسبانيا“.

نختلف مع النائب طلال الجلال سياسياً ،ولكن لا نقبل الإفتراء عليه ولاعلى غيره،فمن اطلق إشاعة هروبه لتورطه في غسيل الاموال فهو كاذب او مغرر به، طلال يعالج في مصح بإسبانيا بمواعيد دوريه مسبقه الله يشافيه ولهذا السبب مُنح اذن السفر ،والنواب المتهمين اسماءهم نوقشت بالبرلمان بجلسه علنيه — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) August 7, 2020

بدوره نفى الناشط سعود الركيبي صحة الأنباء المتداولة بشأن النائب الجلال، معلقاً ”اخذوها مني حصري وعلى مسؤوليتي النائب طلال الجلال راح يوصل يوم الثلاثاء القادم ويوم الاربعاء راح يحضر جلسة طرح الثقه في المجلس داعماً ومؤيداً الثقه في براك الشيتان، واللي طلع الاشاعه عليه الاعتذار ان كان عنده ضمير، على العز يابو سعد“.

اخذوها مني حصري وعلى مسؤوليتي النائب طلال الجلال راح يوصل يوم الثلاثاء القادم ويوم الاربعاء راح يحضر جلسة طرح الثقه في المجلس داعماً ومؤيداً الثقه في براك الشيتان ، واللي طلع الاشاعه عليه الاعتذار ان كان عنده ضمير ، على العز يابو سعد🌹#طلال_الجلال #مجلس_الأمة #استجواب_الشيتان pic.twitter.com/sBwc7yL7RW — سعود الركيبي (@saoud_alrukaibi) August 7, 2020

وشهدت قضية مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً بعد تشديد السلطات من حملتها ضد متهمين بعدة قضايا من هذا النوع، وضبط بعض المتهمين ومنهم شخصيات رفيعة ومسؤولون للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية وسط تأكيدات رسمية على محاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضايا.