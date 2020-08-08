8 أغسطس

ما حقيقة تورط البرلماني طلال الجلال بقضية غسيل الأموال الشائكة في الكويت؟

ما حقيقة تورط البرلماني طلال الجلال...

تصدّر اسم البرلماني الكويتي طلال الجلال خلال الساعات القليلة الماضية حديث النشطاء في "تويتر" بعد أن راجت معلومات عن هروب أحد النواب الحاليين من البلاد تجنباً

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

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تصدّر اسم البرلماني الكويتي طلال الجلال خلال الساعات القليلة الماضية حديث النشطاء في ”تويتر“ بعد أن راجت معلومات عن هروب أحد النواب الحاليين من البلاد تجنباً للمساءلة في قضية غسيل الأموال التي حازت اهتماما رسميا وشعبيا في الأسابيع الماضية.

وأثير اسم النائب عقب نشر الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم تغريدة غامضة عبر حسابها في ”تويتر“ قالت فيها ”هروب نائب حالي في #مجلس_الأمة خوفاً من المساءلة في قضية #غسيل_أموال.. ترك #الكويت مروراً بقطر إلى إسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات، لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان وهو بإسبانيا“.

وأضافت الأكاديمية الجاسم ”الشعب يريد كشف بالغياب والحضور لأعضاء المجلس مع كشف بأسماء النواب المسافرين هاليومين عشان يعرفون نوابهم عدل“.

ولم تذكر الجاسم صراحةً اسم النائب المقصود، إلا أن بعض النشطاء علقوا على حديثها مبينين أن النائب المقصود هو طلال الجلال، مستندين إلى تعليق منسوب إلى النائب الجلال نشره حساب ”المجلس“ الإخباري جاء فيه أن ”الحملة ضده سببها عزمه تجديد الثقة بوزير المالية براك الشيتان الذي خضع لجلسة استجواب يوم الثلاثاء الماضي“.

ووصف الجلال الحملة ضده بالمشبوهة، مبيناً أن ”تواجده خارج البلاد لمراجعة طبية بأحد المستشفيات وأنه سيعود إلى الكويت خلال أيام قليلة“.

 

وتفاعل نشطاء كثر مع التغريدة المنسوبة للنائب الجلال، إلا أن ردود الفعل كانت متباينة بين من شكك بصحة حديثه ومن برأه من التهمة المنسوبة إليه بشأن قضية غسيل الأموال.

وعادت الأكاديمية شيخة الجاسم للتعليق على حديث الجلال، قائلة ”الله يشافيه .. أكيد المرض چايد اللي خلاه يطلع بعز #كورونا“.

وكذلك انتقد حساب (قناة بريطانيا الحرة) حديث النائب الجلال معلقاً ”طلال الجلال: الحملة المشبوهة ضدي لأنني رفضت طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان عطني تغريده وحده تم توجيه فيها نقد لك بموضوع طرح الثقه بالشيتان ومواقفك معروفه انبطاحي بامتياز“.

وفي المقابل فقد دافع عدد من النشطاء عن النائب الجلال مشككين بصحة الاتهامات التي طالته، ومنهم المحامي سعود مطلق السبيعي المستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة الذي قال ”إن الاتهامات بشأن النائب الجلال هي إشاعات كاذبة“، مؤكداً أن ”الجلال يخضع للعلاج في اسبانيا“.

بدوره نفى الناشط سعود الركيبي صحة الأنباء المتداولة بشأن النائب الجلال، معلقاً ”اخذوها مني حصري وعلى مسؤوليتي النائب طلال الجلال راح يوصل يوم الثلاثاء القادم ويوم الاربعاء راح يحضر جلسة طرح الثقه في المجلس داعماً ومؤيداً الثقه في براك الشيتان، واللي طلع الاشاعه عليه الاعتذار ان كان عنده ضمير، على العز يابو سعد“.

وشهدت قضية مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً بعد تشديد السلطات من حملتها ضد متهمين بعدة قضايا من هذا النوع، وضبط بعض المتهمين ومنهم شخصيات رفيعة ومسؤولون للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية وسط تأكيدات رسمية على محاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضايا.

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