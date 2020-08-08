لسبب صادم .. أم تلقي برضيعها من فوق جسر شاهق

تجردت أم صينية من مشاعرها وخططت للتخلص من رضيعها بعد ولادته لأنها لم تستطع التكفل بتربيته، ولكن الحظ كان حليف الرضيع حيث نجا من موت محقق بعدما ألقت به والدته من أعلى جسر إلى أحد الأدغال، وهو بعمر يوم واحد.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد نفذت الأم كوو فعلتها أثناء سيرها إلى منزل والدتها بحجة مواجهة مشاكل مادية وعدم قدرتها على التكفل بتربية طفلها.

وبعد فعلتها الشنيعة، عثر على الطفل في وقت لاحق من قِبل سيدة تدعى تشو، إحدى سكان قرية في منطقة داهيو الصينية، وكان ملقى في الأدغال بالقرب من أحد الأنهار.

وقالت تشو إن الطفل كان محاطا بالنمل والذباب وبدا على وجهه أنه تعرض للدغات حشرات كثيرة، وأضافت ”كانت رقبته مغطاة بالنمل“.

وسرعان ما تم ابلاغ الشرطة وتمكن الضباط من القبض على الأم واعتقالها. وقال ضابط يدعى بان شين ”كان الطفل ضعيفا عندما عثرنا عليه، وعلى الرغم من أنه كان يتنفس، إلا أنه كان بالكاد واعيا وبدأ جسده يتصلب“.

وكشف الأطباء في مستشفى تشانغتشون للأطفال، أن الرضيع في حالة مستقرة ولا يزال يتلقى الرعاية.