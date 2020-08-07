الكويت.. القبض على "بدون" بشبهة غسيل الأموال

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على أحد الأشخاص من فئة ”البدون“ في منطقة جنوب السرة (السلام)، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تضخم ثروته ووجود شبهة غسيل أموال.

وبينت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أنه ”جاري التحقيق معه، ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة“.

جهاز أمن الدولة يتمكن من ضبط أحد الأشخاص من فئة «البدون» في منطقة جنوب السرة (السلام) وذلك بعد أن أثبتت التحريات تضخم ثروته ووجود شبهة غسيل أموال، وجاري التحقيق معه ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة. pic.twitter.com/miJYMAiarQ — المجلس (@Almajlliss) August 7, 2020

يذكر أن النيابة العامة الكويتية تواصل تحقيقاتها منذ عدة أسابيع في قضية ”غسيل الأموال“، المتورط فيها عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.