7 أغسطس

الكويت.. القبض على "بدون" بشبهة غسيل الأموال

الكويت.. القبض على "بدون" بشبهة غسي...

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على أحد الأشخاص من فئة "البدون" في منطقة جنوب السرة (السلام)، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تضخم ثروته ووجود شبهة غسيل أموال.

المصدر: فريق التحرير

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ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على أحد الأشخاص من فئة ”البدون“ في منطقة جنوب السرة (السلام)، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تضخم ثروته ووجود شبهة غسيل أموال.

وبينت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أنه ”جاري التحقيق معه، ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة“.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية تواصل تحقيقاتها منذ عدة أسابيع في قضية ”غسيل الأموال“، المتورط فيها عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.