الكويت.. تجميد أرصدة نهى نبيل وفوز الشطي وحصار "بوتيكات" في قضية غسيل الأموال

أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، قرارًا بتجميد أرصدة الفاشنيستا نهى نبيل، والفنانة فوز الشطي، بعد تقديم بلاغ ضدهما من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة، بتهمة غسيل الأموال.

ويتهدف الدولة من تجميد أرصدة الاثنين، هو التحقق من مدى توفر جريمة غسيل أموال بحقهما، بناءً على البلاغ الذي تم تقديمه ضدهما، بعد الكشف عن تضخم حساباتهم البنكية، بحسب ”القبس“.

ويأتي قرار تجميد أرصدة نبيل والشطي، بعد تسلّم النيابة العامة بلاغات ضد متهمين جدد بقضية غسيل الأموال، بينهم المذكورتين، إضافة إلى أسماء أخرى غير معروفة.

وسبق أن أصدرت النيابة العامة في الـ 26 من تموز/ يوليو الماضي، قرارًا بالتحفظ على أموال عشرة مشاهير متهمين بغسيل الأموال ومنعتهم من السفر، إضافة إلى شركة ”بوتيكات“ التي تم التحفظ على بعض ممتلكاتها ومستنداتها بعد الاطلاع على دفاترها، للتأكد من نشاطها ومدى ارتباطها بوقائع غسيل الأموال.

حصار أمني لـ ”بوتيكات“

بدوره، أكد مصدر للصحيفة أن المباحث الجنائية وأمن الدولة يحاصران مبنى شركة ”بوتيكات“ الراعية للمشاهير منذ 8 أيام وحتى اليوم، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في بلاغات غسيل الأموال، التي صدر بحق أصحابها أوامر منع سفر وتجميد أرصدتهم.

كما تحقق النيابة كذلك، في جميع الفواتير والأوراق والمبالغ التي كانت تدخل شركة ”بوتيكات“ لمعرفة مصادرها، وما إذا كانت أموالًا مشروعة أم لا.

وقال مصدر للصحيفة: إنه ”تم استدعاء المدير المالي لشركة بوتيكات، تمهيدًا لاستجوابه، في قضية غسيل الأموال.

مشاهير حولوا أموالهم و“مرمر“ استغلت ثغرة

وأضاف المصدر بشأن اتهامات طالت مشاهير: أن ”هناك معلومات عن قيام بعض المتهمين من المشاهير، استشعارًا لإجراء تجميد أرصدتهم، بتحويل مبالغ بمئات الآلاف إلى حسابات أقربائهم“.

وأكد أن هذا لا يؤثر على سير التحقيقات، حيث أن التحقيق لن يطال فقط، الأرصدة المجمدة الحالية، بل حركة حسابات المشاهير كذلك.

بدوره، كشف مصدر أن الفاشنيستا التي تمكنت من سحب مبلغ 40 ألف دينار كويتي نقدًا (130,800 دولار) من أحد البنوك، هي مريم رضا، المعروفة بمواقع التواصل بـ“مرمر“، والصادر بحقها قرارًا من النائب العام، بتجميد حساباتها البنكية ومنعها من السفر.

وكانت الفاشنيستا قد استغلت ثغرة، بعد تعميم الجهات الأمنية رقمها المدني بالخطأ على البنوك، على الرغم من صحة اسمها الصادر ضده تجميد الحساب.

وتدخلت الجهات الأمنية بعد اكتشاف الأمر، وطالبتها بإرجاع المبلغ على الفور، وإلا فسيتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها، الأمر الذي دفعها لإرجاع المبلغ في اليوم التالي مباشرة.