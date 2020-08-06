بعد إخلاء سبيلها.. النيابة المصرية تحيل منار سامي فتاة "تيك توك" لمحكمة الجنح

أحالت النيابة العامة في مصر، فتاة ”التيك توك“ منار سامي، إلى محكمة الجنح، وذلك على وقع اتهامها في قضية أخرى بتهمة ”خيانة الأمانة“ بشأن مبلغ مالي لأحد الأشخاص.

جاء ذلك بعد أن قضت محكمة جنح طنطا الاقتصادية، بإخلاء سبيل منار سامي بعدما دفعت الكفالة المقررة لها في قضية اتهامها بنشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، لكنها تفاجأت بقضية أخرى وتحدد لها يوم الـ 28 من سبتمبر موعدا لأولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح كفر شكر.

وتواجه منار تهمة خيانة الأمانة في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، (نحو 5 آلاف دولار) نظير تعاملات مالية بينها وبين أحد الأشخاص.

وكان المستشار مينا ناجي الممثل القانوني للمواطن ”أحمد.ك“، تقدم ببلاغ ضد منار سامي، اتهمها فيه بأنها حررت إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لموكله نظير تعاملات مالية بينهما ولكنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له.وأخلت السلطات المصرية، سبيل منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة ”تيك توك“، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 1250 دولارا)، لإيقاف تنفيذ حبسها ثلاثة أعوام مع الشغل، مع دفع 300 ألف جنيه (188 ألف دولار) غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.