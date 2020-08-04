انتحار طالبة مصرية بسبب مجموعها في الثانوية العامة (صور)‎

أقدمت طالبة مصرية في الصف الثالث الثانوي، اليوم الثلاثاء، على الانتحار قفزا في نهر النيل، بسبب قلة مجموعها في امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة الغربية، شمال البلاد.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا بانتحار فتاة من أعلى كوبري سمنود في نهر النيل، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أنها طالبة بالصف الثالث الثانوي، ومرت بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع متدنٍ في الثانوية العامة فتخلصت من حياتها.

هذا ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الجثة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن حالات الانتحار بين المصريين زادت في الآونة الأخيرة، لأسباب مختلفة إما لأزمات عاطفية أو مرورهم بضائقة مالية تسبب لهم بعامل نفسي يقدمون بسببه على إنهاء حياتهم، ومؤخرا أضيف لهم كابوس الثانوية العامة.

وكان آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، أنّ مصر تتصدر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين بواقع 3799 حالة في العام.

وتشهد مصر كل عام حوادث انتحار مشابهة لطلاب مرحلة الثانوية العامة، بعد مرورهم بأزمات نفسية، ما يؤدي إلى سعي البعض منهم إلى التخلص من حياتهم.