المغربية قاتلة طفلي زوجها تكشف أسباب وطريقة تنفيذ الجريمة

كشفت قاتلة طفلي زوجها في مراكش المغربية تفاصيل جريمتها، مرجعة إياها إلى خلافات بينها وبين زوجها.

ووفق موقع ”هسبرس“ المحلي، قالت الزوجة (البالغة 50 عاما من العمر) إنها قتلت الطفلين انتقاما من والدهما، الذي قالت إنه ”كان يخونها ويهددها بالطلاق“.

وأضافت أنه في صبيحة ذات اليوم، الذي هددها فيه زوجها، عمدت إلى خنق طفله الأول (12 سنة) بواسطة حبل في غرفة في الطابق الأول من مسكن العائلة.

وقامت بتوجيه طعنات قاتلة إلى شقيقته (14 سنة)، والتي شاهدت زوجة أبيها وهي تقوم بخنق شقيقها، ففرت إلى سطح المنزل، فلحقت بها وأقدمت على طعنها حتى الموت.

وأكدت الجانية أن مشاكل أسرية اندلعت بينها وبين زوجها، المتزوجة به منذ 7 سنوات، بسبب شكها في خيانته لها، فتشاجرت معه، مما دفعها إلى الإجهاز على طفليه انتقاما منه.

وأصيب الأب، والذي كان يقوم بتربية طفليه بعد أن حرم أمهما (طليقته) من تربيتهما، بنوبة هستيرية، دخل على إثرها مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

واستيقظ الجيران على صراخ الطفلة أثناء فرارها من زوجة أبيها، فقاموا بإبلاغ الشرطة، التي قامت لاحقا باعتقالها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.