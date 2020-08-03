من هو حارس أمن الأحساء المقتول بسبب كمامة؟

كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أن حارس أمن مركز تجاري في الأحساء والذي قتل، بسبب خلاف مع أحد الأشخاص على ارتداء الكمامة، يدعى عبدالسلام بن فرحان الدوسري، كما تداولوا صورة قيل إنها تعود له.

المقتول الله يرحمه اسمه عبدالسلام الدوسري — Abdullah Alsounekh (@alsounekh) August 2, 2020

وذكر ناشطون أن الجريمة وقعت في محل ”روائع جدة“ للتخفيضات، حين رفض أحد الزبائن طلب حارس الأمن بارتداء كمامة، فطعنه حتى الموت.

رحمة واسعة لاخونا عبدالسلام بن فرحان الدوسري 💔 https://t.co/HHUWpzvJut pic.twitter.com/Ds4V9CA6m3 — FaHad hamad (@fheed_21) August 3, 2020

وفيما قال بعضهم إن الجاني سعودي الجنسية، شكك البعض الآخر بهذه المعلومة، مبينين أن الجاني سوري الجنسية.

هذا محل ابو ٥ قدام بيتنا ( واللي قاتله سوري الجنسية — حسين الدوسري🇸🇦 (@h___m92) August 2, 2020

يقولون اللي سواها مو سعودي احد مخالفين النظام او من دون جنسبه pic.twitter.com/Y67dMZniPH — أحمد العبيد (@ahmed404050ksa) August 2, 2020

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق من كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وسائل إعلام سعودية محلية ذكرت، أمس الأحد، أن مشاجرة وقعت ليلة العيد بين مواطن عشريني يعمل حارس أمن بمحل تجاري، وأحد المتسوقين إثر خلاف على ارتداء الكمامة، أصيب خلالها حارس الأمن بعدة طعنات أدت إلى وفاته.

وتم القبض على الجاني وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.