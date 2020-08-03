من هو حارس أمن الأحساء المقتول بسبب كمامة؟

من هو حارس أمن الأحساء المقتول بسبب...

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المصدر: إرم نيوز

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كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أن حارس أمن مركز تجاري في الأحساء والذي قتل، بسبب خلاف مع أحد الأشخاص على ارتداء الكمامة، يدعى عبدالسلام بن فرحان الدوسري، كما تداولوا صورة قيل إنها تعود له.

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وذكر ناشطون أن الجريمة وقعت في محل ”روائع جدة“ للتخفيضات، حين رفض أحد الزبائن طلب حارس الأمن بارتداء كمامة، فطعنه حتى الموت.

وفيما قال بعضهم إن الجاني سعودي الجنسية، شكك البعض الآخر بهذه المعلومة، مبينين أن الجاني سوري الجنسية.

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق من كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وسائل إعلام سعودية محلية ذكرت، أمس الأحد، أن مشاجرة وقعت ليلة العيد بين مواطن عشريني يعمل حارس أمن بمحل تجاري، وأحد المتسوقين إثر خلاف على ارتداء الكمامة، أصيب خلالها حارس الأمن بعدة طعنات أدت إلى وفاته.

وتم القبض على الجاني وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.