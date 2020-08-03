موظف كويتي بارز يتعرض لسرقة أموال ومجوهرات من منزله

تعرض منزل موظف كويتي بارز في محافظة العاصمة، لسرقة مبلغ مالي ومجوهرات ثمينة، بلغت قيمتها جميعا نحو 50 ألف دينار كويتي أي نحو (164 ألف دولار)، حيث تزامنت السرقة مع وجود الموظف وعائلته خارج المنزل.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية ”إن الجناة استغلوا عدم وجود أحد في منزل الموظف الكبير، وقاموا بتنفيذ عملية السرقة التي انتهت باستيلائهم على مبالغ نقدية ومجوهرات“.

وأوضح المصدر نقلا عن المجني عليه أن ”المجوهرات لم تكن موضوعة بخزنة خاصة إنما داخل خزانة ملابس بغرفة لا تحتوي على كاميرات مراقبة“.

وباشر رجال المباحث اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل منزل المجني عليه في محاولة لمعرفة الجاني وكشف ملابسات عملية السرقة.