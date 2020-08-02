تسمم أكثر من 100 شخص بسوريا بعد تناولهم وجبات فاسدة

نقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفيات في مدينة الباب السورية شمال شرق حلب، بعد تعرضهم للتسمم، إثر تناولهم أغذية فاسدة من أحد مطاعم المدينة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهرت حالات التسمم منذ الأربعاء الماضي، في المدينة الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، فيما أغلقت السلطات المطعم وباشرت في التحقيقات لمعرفة مصدر الأطعمة الفاسدة.

وتشهد المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا وهيئة تحرير الشام، غيابا كاملا للرقابة على الأسواق والمواد الغذائية، وانتشارا كبيرا للمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ذات المصدر المجهول.

وفي السادس من تموز/ يوليو، تسمم العشرات من النازحين بينهم نساء وأطفال في مخيم الريان الواقع في بلدة حربنوش شمالي إدلب، بعد تناولهم وجبات غذائية فاسدة مقدمة من جمعيات ومنظمات خيرية.