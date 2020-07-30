اتهام شركات للعطور والبخور بغسيل الأموال في الكويت

لاحقت اتهامات غسيل الأموال التي تصدرت حديث وسائل الإعلام الكويتية في الآونة الأخيرة، أربع شركات متخصصة ببيع العطور والبخور التي يشتبه بتورطها بغسيل الأموال مع بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر وصفتها بالمسؤولة، أن ”الشركات الأربعة حديثة العهد يعتقد أنها تستخدم أنشطتها غطاء لعمليات غسل أموال على نطاق واسع لتنظيف مبالغ متحصلة من بيع المخدرات والخمور، وأشياء أخرى“.

وقالت المصادر إن ”الشركات الأربع افتتحت فروعا محلية وإقليمية وعالمية وتعاقدت مع مشاهير بمبالغ ضخمة للترويج لمنتجاتها، الأمر الذي أثار شكوك الجهات الرقابية والأمنية لعدم تناسب السلع المروج لها وحجم الأفرع التي تمتلكها الشركات وتعاقداتها الإعلانية مع حجم المردود المالي المتوقع من مبيعاتها“.

وأوضحت المصادر أنه جرى الكشف عن عدم مطابقة الواردات الجمركية للشركات مع حجم مبيعاتها، مبينة أن هذه الشركات لجأت إلى ”استخدام المشاهير والمشاركة في المعارض لتبرير فواتير ومبيعات خيالية مشبوهة“.

وأشارت إلى أن واحدة من هذه الشركات ”أنفقت مليون دينار مع وكالة إعلانية واحدة، وشركة أخرى تعاقدت مع فاشينيستا بنصف مليون دينار، وأن أحد محال العطور استغل معرض العطور السنوي لإيداع مبالغ مليونية في البنوك بموجب فواتير وهمية“.

يأتي الكشف عن احتمال تورط هذه الشركات بغسيل أموال بمشاركة مشاهير، تزامنا مع متابعة السلطات الكويتية لقضية اتهام مشاهير كويتيين وشركة بعملية غسيل أموال بعشرات الملايين.

وجرى على إثر هذه الاتهامات إصدار أمر من النيابة العامة بالتحفظ على أموال عشرة من المشاهير ومنعهم من السفر، في الوقت الذي ما زالت فيه التحقيقات جارية لمعرفة مدى تورط المشاهير جميعا بغسيل الأموال.