المغرب..سيدة شجاعة تمكن الشرطة من القبض على قاتل صديقه‎ (فيديو)

بوقت قياسي تمكنت الشرطة المغربية يوم الأربعاء من القبض على مشتبه به، أقدم على قتل صديقه ذبحا من الوريد إلى الوريد، وذلك بفضل فيديو صورته إحدى السيدات بكل شجاعة وقت فراره من مسرح الجريمة.

وكانت الجريمة قد وقعت يوم الثلاثاء بحي القليعة الرجاء بمدينة سوق السبت في المغرب، خلال جلسة تناول المشروبات الروحية بين الصديقين، ويبدو أن خلافا نشب بينهما أدى إلى مقتل الضحية الأربعيني.

وظهر القاتل وهو يقود دراجة نارية بعد ارتكاب جريمته، ويمسح يديه من الدماء في ثوب معلق بشجرة، وقد انتبه إلى السيدة التي تصوره لكنها لم تلذ بالفرار .

بل أكثر من ذلك توجه لها ولمرافقيها بالحديث قائلا: ”ما شأنكم أنتم؟ صديقي واعتدى علي، استدعوا الإسعاف“.

ويوجد المتهم حاليا قيد الاعتقال على ذمة التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مدينة بني ملال المجاورة.