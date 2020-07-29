الإمارات.. حكم قضائي بتحميل بنك مسؤولية سرقة 5 ملايين درهم من حساب عميل

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكما أصدرته المحكمة التجارية أدانت فيه أحد البنوك وألزمته بدفع خمسة ملايين درهم قيمة رصيد مسروق لأحد العملاء، وأمرت بتعويضه مائة ألف درهم إضافية.

ويعد هذا الحكم، سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لصحيفة ”البيان“ المحلية، التي أوردت الخبر.

وتشير تفاصيل هذه القضية، إلى أن عميلا في البنك المشار إليه في الدعوى، غادر الإمارات عام 2015 وعندما عاد في أيار مايو 2017 فوجئ برصيد حسابه فارغا، ليسارع إلى تقديم شكوى جنائية وتسجيلها ضد مجهولين بحسب توجيه البنك له، ثم رفع دعوى أخرى في 2018 لكنها مدنية مختصما فيها مع البنك عينه.

وأفاد وكيل المجني عليه، بأنه حمل البنك مسؤولية سرقة الحساب بناء على الحقائق ونتائج الخبراء، فيما تمسك البنك بتحميل العميل المسؤولية، مستندا في ذلك إلى أن المدعي كان يمتلك شريحة هاتف، ورقم التعريف الشخصي الخاص به، وكان يفترض أن يعترض على المعاملات والتحركات المالية التي جرت على حسابه في غضون 30 يوما من مراجعة بيانات الحساب.

وقرر البنك، استئناف الحكم، فيما أمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة خبرة مؤلفة من خبير مصرفي وخبير تقني.

وتولت اللجنة البحث في توافر المسؤولية التقصيرية للبنك والناتجة عن الإهمال في عدم الإشراف والرقابة؛ وبحث كيفية حصول الخرق والاستيلاء على المبالغ عبر سحوبات وعمليات شراء مصرفية وتحويلات دون علم صاحب الحساب.

وخلص تقرير اللجنة إلى تحميل البنك المسؤولية التقنية والفنية عن إضاعة أموال العميل لعدم وجود احتياط أمني تقني لحماية معلوماته، وعدم توافر سلامة الإجراءات والتحقيقات الأمنية الإلكترونية لدى البنك.

كما كشف التقرير عن قصور فني واضح في استخراج وتسليم بطاقة ائتمانية لعميل موجود خارج الدولة، علاوة على عدم وجود إجراءات قوية وكافية من قبل البنك لمنع الاختراق.

وعليه أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم المحكمة التجارية الذي يقضي بإلزام البنك المدعى عليه دفع خمسة ملايين درهم قيمة رصيد عميله.