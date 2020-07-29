بينهم شيوخ ووزراء.. الكويت تشدد رقابة المنافذ الحدودية لمنع هروب متهمين بالفساد

أمرت السلطات المختصة في الكويت بتشديد الرقابة عبر المنافذ الحدودية وعدم التهاون بتفتيش السيارات والشاحنات الخارجة من البلاد، خشية هروب متهمين بقضايا فساد أو من صدر بحقهم أمر منع سفر.

ورفعت السلطات حالة الجهوزية والحذر وقلصت فترة الراحة لموظفي المنافذ من أربعة أيام إلى يومين بناء على تعليمات مشددة، بحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكشفت المصادر عن بعض أسماء الممنوعين من السفر بسبب قضايا بارزة منها ضيافة الداخلية، وصفقة طائرات اليوروفايتر، والصندوق الماليزي واختلاسات وزارة الصحة وقضايا غسيل أموال أخرى.

ومن بين الممنوعين شيوخ من أعضاء الأسرة الحاكمة، ووزراء في الحكومات السابقة.

وبحسب ”القبس“ فقد ضمت قائمة الممنوعين من السفر الشيخ أحمد الخليفة المتهم بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلامياً بـ ”ضيافة الداخلية“، والشيخ خالد الجراح وزير الداخلية السابق والوكيل جسار الجسار المتهمين بقضية تجاوزات ”صندوق الجيش“، والشيخ صباح المبارك وحمد الوزان المتهمين بقضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.

ومن بين الممنوعين من السفر كذلك، وزير الصحة الأسبق علي العبيدي والوكيلان خالد السهلاوي ومحمود العبد الهادي المتهمان بقضية اختلاسات وزارة الصحة، والوكيل وليد الصانع وماهر البغلي وإقبال الخلفان المتهمون بقضية ضيافة الداخلية، وفهد الباز وحمد البنوان ووائل الفريح المتهمون بقضية صندوق الجيش.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت مؤخراً أمرا بمنع سفر 10 من أبرز مشاهير ”السوشيال ميديا“ بعد الزج بأسمائهم في قائمة المتهمين بقضية غسيل الأموال التي تصدرت اهتمام السلطات التي تعهدت بمحاسبة كل من يتورط بمثل هذه القضايا.