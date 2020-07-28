السعودية.. السجن 10 أشهر ليمني ظهر في فيديو "خادش‎"

السعودية.. السجن 10 أشهر ليمني ظهر...

المصدر: فريق التحرير

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قضت محكمة سعودية بسجن شاب يمني 10 أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال (2600 دولار) وترحيله؛ وذلك بعد إدانته بنشر مقاطع فيديو تتضمن ”إيحاءات جنسية“، فضلا عن تأييده لحقوق المثليين، وفق ما أفادت مصادر حقوقية.

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وقالت المصادر، إن الحكم على اليمني ”محمد البُكاري“ صدر في 20 يوليو تموز الجاري، بعد أن وُجهت له تهمة مخالفة الأخلاق العامة على الإنترنت والتشبه بالنساء.

وأضافت، أنه أمام الشاب اليمني 30 يوما اعتبارا من ذلك التاريخ لاستئناف الحكم.

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وكانت الأجهزة الأمنية في السعودية، قد ألقت القبض على ”البُكاري“ ـ وهو من مخالفي نظام أمن الحدود ـ في الثامن من أبريل نيسان الماضي؛ بسبب مقطع فيديو نشره على ”تويتر“، لقي استهجانا كبيرا من قبل السعوديين؛ كونه تضمن ”إيحاءات جنسية“ وعبارات تتنافى مع النظام العام والأخلاق.

 

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