الأردن .. صدور الأحكام في "فاجعة طلاب البحر الميت"

أصدرت ”صلح جزاء عمان“ اليوم الثلاثاء، أحكامها فيما بتعلق بفاجعة طلاب البحر الميت، التي حدثت قبل عامين في الأردن.

وقضت المحكمة وفقًا لوسائل إعلامية محلية، بالحبس 3 سنوات لمدير مدرسة ومالكي شركة سياحة، وأعلنت براءة مالكة المدرسة، وعدم مسؤولية مرافقة الرحلة، و3 موظفات في وزارة التربية والتعليم، كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدرسة.

يذكر أن فاجعة البحر الميت، وقعت في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018 بمنطقة وادي زرقاء ماعين عند شواطئ البحر الميت في الأردن، وقد أدى الحادث لوفاة 22 شخصًا و43 إصابة معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية للمنطقة.

ويستذكر الأردنيون بشكل سنوي هذه الحادثة الأليمة، التي هزت الشارع الأردني قبل حوالي عامين، بمزيد من الأسى والحزن، التي يصفها الكثير من المواطنين بـ ”اليوم الأسود المشؤوم“.