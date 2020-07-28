القضاء اللبناني يصدر حكمه بحق مرتكب "مجزرة عشقوت"

قضت محكمة الجنايات في جبل لبنان بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهم بـ“مجزرة عشقوت“، وإرغامه على دفع غرامة قدرها 700 مليون ليرة (462,000 دولار) لذوي الضحايا، وذلك بعد 4 سنوات من التحقيقات في الجريمة، وفق موقع ”صيدا اونلان“ المحلي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، حين خرج المتهم إلى الشارع منزعجا من نباح كلاب جيرانه، فأطلق 24 رصاصة على أربعة أشخاص من جيرانه، أودت بحياتهم، ثم قام بعدها بإطلاق النار على الكلاب.

واعترف المتهم بقتل المجني عليهم، مبررا ذلك بأنه كان نتيجة الغضب بعد مشادة كلامية بينه وبين جيرانه تحولت إلى تبادل الضرب.

وادعى المتهم أن جاره جان بول حب الله (وهو أحد الضحايا) اعتاد ترويعه وأسرته بكلابه، كما أقدم سابقا على التحرش بزوجته.

ونفت زوجة المتهم ادعاءاته، مؤكدة أن زوجها (المتهم) دأب على تعنيفها والشك بسلوكها دون مبرر، وكان دائما ما يترصد حركتها ويراقبها.