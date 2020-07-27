حدث يطعن والدته 30 طعنة بسكين المطبخ في الأردن‎

لقيت أم أربعينية مصرعها، اليوم الاثنين، عندما فاجأها ابنها الحدث البالغ من العمر 14 عاما بطعنات قاتلة قدرت بحوالي 30 طعنة، بالعاصمة الأردنية عمان.

وبحسب مصادر أمنية، جرى إلقاء القبض على القاتل، وستتم إحالته إلى مدعي عام الأحداث المختص بالتحقيق.

وكان قد عثر على السيدة متوفاة داخل منزلها ومضرجة بالدماء.

وأشارت المصادر وفقا لوسائل إعلام أردنية، إلى أن مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي صلاح الطالب قال إن الجثة مصابة بعدة جروح طعنية قدرت بحوالي 30 طعنة في منطقتي الرقبة والصدر، استخدم فيها القاتل سكين المطبخ، حيث جرى تسليم الجثة إلى عائلتها تمهيدا لدفنها.

وأكدت ذات المصادر أن التحقيق في القضية لا يزال جاريا، مشيرا إلى أن سبب الجريمة غير واضح، إلا أنه يقع ضمن العنف المنزلي غير المبرر.