الكويت.. المصري المعتدى عليه في جمعية "صباح الأحمد" يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

روى الشاب المصري وليد صلاح، تفاصيل الاعتداء عليه داخل جمعية ”صباح الأحمد“ في الكويت، من قِبل أحد المواطنين، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا.

وقال الشاب المصري، في لقاء تلفزيوني:“لدي تعليمات لعملي كمحاسب في الجمعية، ولا أستطيع مخالفتها مع أي أحد“.

وأضاف:“بناءً على تلك التعليمات، سألت الزبون الذي أمامي: هل معك رقم؟ فأجابني لا.. فتكلم الرجل الذي يقف وراءه وقال إن معه رقم.. قلت له لا، راجع الإدارة والمدير.. فضربني بالقلم 3 مرات“.

وتابع:“لم أفعل أي شيء، هو أخذ يصرخ عليَّ.. كل هذا لأنني أُنفّذ تعليمات الإدارة.. لن أتنازل عن حقي.. الناس كانت معي، وأنا أُهان أمامهم.. نحن في دولة قانون.. وهناك كثيرون وقفوا معي“.

وأكد قائلًا:“قدَّمت بلاغًا رسميًا، و الشرطة الكويتية ستأخذ لي حقي“.

وكانت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، وجهت السفير هشام عسران قنصل عام مصر في الكويت لمتابعة الحادثة.

وأكدت الوزيرة، أن السلطات الكويتية ألقت القبض على الشخص الذي اعتدى على الشاب وليد صلاح.