مصر.. السجن 15 عامًا لأب اعتدى جنسيًا على ابنته القاصر

أصدرت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا لأب متهم بالتعدي جنسيًا على ابنته القاصر في إحدى مدن العاصمة القاهرة.

وجاء في أمر إحالة المتهم للمحاكمة، أن المذكور استغل وجود ابنته بمفردها داخل المنزل، ورفع عنها ملابسها، ولامس أماكن عفتها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن والدة المجني عليها، قالت خلال التحقيقات، إن زوجها المتهم اعتاد استدراج نجلتهما داخل المسكن وهتك عرضها.

وكانت شهادة الطب الشرعي، أكدت وجود إصابات على جسد المجني عليها، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، إذ أمرت النيابة العامة المصرية، آنذاك، بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، ومن ثم تمت إحالته إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء الجنسي.