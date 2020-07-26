الشرطة السعودية تكشف هوية شخص ظهر بمقطع وهو يسيء لعلم المملكة

كشفت الشرطة السعودية هوية شخص ظهر بمقطع وهو يسيء لعلم المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، على لسان المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، قوله إنه ”إشارة للفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة السعودية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )“.

وأضاف المتحدث إنه اتضح أن المتهم يعاني من اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو الغرامة المالية التي لا تتجاوز 3 آلاف ريال، كل من يقوم بإسقاط أو إهانة العلم الوطني أو العلم الملكي.