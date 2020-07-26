الكويت.. اتهامات بالسرقة وانتحال شخصية تطال المتهم الرئيس بـ "شبكة فؤاد الإيراني"

كشفت التحقيقات المتواصلة في قضية غسيل الأموال التي تم كشفها مؤخراً في الكويت، عقب ضبط شبكة من المتورطين بها والتي عُرفت إعلامياً بـ ”شبكة فؤاد الإيراني“ نسبةً إلى المتهم الرئيس فيها فؤاد صالحي، عن تورط الأخير بقضايا أخرى تتعلق بالسرقة وانتحال شخصية.

وتبين أن فؤاد الإيراني المحتجز حالياً على ذمة قضية غسيل الأموال التي ضُبط بناءً عليها مع أربعة أشخاص آخرين، متورط بقضايا سابقة أحيل بسببها إلى جهات التحقيق وتقرر إبعاده بسبب أحدها قبل نحو 15 عاماً.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادرها تفاصيل حول هذه الاتهامات، مبينةً ”أن فؤاد من أصحاب السوابق حيث تم إلقاء القبض عليه في عدة قضايا منها نصب واحتيال وسرقة وانتحال شخصية“.

وأوضحت ”أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل مباحث حولي عام 2004 بتهمة انتحال شخصية مضيف طيران، وتم حينها إحالته إلى جهات التحقيق قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية“.

وأضافت ”أنه بعد ستة أشهر من هذه الحادثة تم ضبطه مرة أخرى مع شريك له من (البدون) بتهمة سرقة سيارة ألمانية الصنع وأحيلا كذلك إلى التحقيق قبل أن يتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية“.

وتابعت المصادر ”أنه بعد مرور عدة أشهر على الحادثة الأخيرة تم ضبطه مجدداً في أربع قضايا نصب واحتيال ليتم حينها إحالته إلى الإبعاد قبل أن يُلغى القرار ويتم إطلاق سراحه“.

وقالت المصادر ”إن خروج الإيراني من هذه القضايا وعدم إبعاده كان بسبب تدخل مواطنة وصفتها بـ (المتنفذة) كانت تتدخل إلى جانب آخرين للتستر عليه“، مشيرةً إلى ”أنه سيتم فتح تحقيق موسع للكشف عن أسباب إفلات الإيراني من المحاكمة في هذه القضايا ومحاسبة كل من تدخل إلى جانبه“.

وتم ضبط ”شبكة فؤاد“ منذ نحو أسبوعين، أثناء عملية مداهمة لعدة مواقع للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة وهم 4 أفراد إلى جانب فؤاد الإيراني، منهم اثنان كويتيان، وآخر مصري، ورابع عراقي يحمل جنسية أوروبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي داهمتها، منها: سيارات ودراجات رباعية الدفع ومجوهرات وساعات ثمينة ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة، وعدد من الصناديق يشتبه في وجود مواد مسكرة داخلها.

وأشارت التحقيقات الجارية مع أفراد الشبكة، إلى وجود متهمين آخرين في القضية، بينهم قياديون وضباط ومحام، فضلا عن وجود متهم مشترك بين الشبكة وقضية النائب البنغالي المحجوز في الكويت بتهمة تجارة الإقامات وغسيل الأموال.