الشرطة المغربية توقف شابا عذب سيدة بطريقة سادية بسبب الخيانة

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة طنجة شمال المغرب مساء الجمعة، شاباً نشر مقطع فيديو يعرض فيه سيدة عارية ومكبلة وهي تتعرض للضرب والجرح.

وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة، وهو ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 عاما، على ذمة التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل التحريات للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادثة.