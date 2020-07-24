الكويت.. خمور مغشوشة تتسبب بوفاة 4 وإصابة آخرين أحدهم فقد بصره

توفي 4 شبان وأصيب 6 آخرون في الكويت، إثر تسممهم نتيجة احتساء خمور مغشوشة مصنعة محلياً.

وبدأت قصة الشبان عقب وصولهم تباعاً إلى مستشفى الجهراء بحالة حرجة، ليتوفى 4 منهم في الأيام القليلة الماضية دون أن يُعرف سبب الوفاة حينها، فيما لا يزال 6 آخرين في العناية المركزة بحالة حرجة أحدهم فقد بصره، بحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وتم معرفة أسباب الإصابة بعد التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة مع بعض المصابين، ليؤكدوا أنهم اشتروا خموراً من أحد الأشخاص وهو من غير محددي الجنسية أو من يُعرفون بـ“البدون“، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وبحسب مصادر أمنية فقد تم ضبط تاجر الخمور المذكور والذي اعترف ببيعه للشبان الخمور المركبة والممزوجة مع الكحول المستخدم في العطور.

وتم التحفظ على المتهم وإحالته إلى جهات الاختصاص، فيما لم يتبين إن كان هو من صنع هذه الخمور أم اشتراها من آخرين.

وتمنع الكويت شرب الخمور أو التجارة بها وبيعها في البلد الخليجي الذي يقطنه نحو 4 ملايين و700 ألف شخص، حيث تعمل السلطات على ملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين بقضايا من هذا النوع.