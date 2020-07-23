الحكم بالسجن لمدة عام ضد الإعلامي التونسي توفيق بن بريك‎‎

أصدرت محكمة تونسية اليوم الخميس حكمها بحق الإعلامي، توفيق بن بريك، والقاضي بالسجن لمدة عام، مع النفاذ العاجل.

وأكد مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“ أن المحكمة نظرت اليوم في الاعتراض الذي قدمه توفيق بن بريك، بعد أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس مؤخرا ،حكما بسجنه مدة عامين.

وأضاف المصدر أن المحكمة قبلت الاعتراض شكلا وفي الأصل، ثم أقرت بثبوت إدانة بن بريك وتم تخفيض العقاب البدني ضده من سنتين إلى سنة واحدة سجنا.

وأكد المصدر، أن القضية التي تم سجن بن بريك بسببها، تتعلق بتصريحات إعلامية ضد القضاه، تم اعتبارها مسًّا من هيبة القضاء واعتداء عليه.

وجاء الحكم على خلفية تصريحات سابقة لتوفيق بن بريك أدلى بها لقناة“ نسمة“ المحلية في أكتوبر /تشرين الأول 2019، قال فيها إنه لا بد من إخراج المترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي من السجن قائلا: ”في بلدان أخرى يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم ”.

وأثار تصريح بن بريك جدلا واسعا في الشارع التونسي كما فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقا في هذا التصريح الذي تم اعتباره ”تحريضا“.

وعبّرت جمعية القضاة التونسيين عن استنكارها لتصريحات توفيق بن بريك، معتبرة أن تصريحه ”يعد سافرا على القضاة، اقترن بالتحريض على حمل السلاح في قصد واضح لتقويض الثقة العامة في القضاء بخطاب إعلامي غير مسبوق في الانحدار إلى القاع“.

وأكّدت الجمعيّة في بيان لها، أنّ تصريحات بن بريك التي جاءت إثر صدور قرار دائرة الاتهام بعدم الإفراج عن المرشح للرئاسة التونسية، نبيل القروي، تخللها تهجم على القضاة بأبشع النعوت واعتبرت أن ما قاله“ تحريض صريح على العنف بحمل السلاح وهو ما يجعل هذه التصريحات لا ترتقي إلى التعبير عن الرأي ولا تندرج ضمن حرية التعبير“ .