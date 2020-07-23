أحكام بالسجن بحق لاجئين اغتصبوا شابة ألمانية

المصدر: ا ف ب

أصدرت محكمة ألمانية، الخميس، أحكاما بالسجن بحق 10 أشخاص، معظمهم من اللاجئين، أدينوا باغتصاب شابة خارج ملهى ليلي في العام 2018 في قضية أشعلت غضب اليمين المتطرف ضد الأجانب.

وقضت محكمة المقاطعة في فرايبورغ على المشتبه به الرئيس بالسجن خمس سنوات ونصف السنة، بينما حكم على سبعة بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات.

وحكم على اثنين آخرين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تمت تبرئة شخص واحد.

وأشارت المحكمة إلى أن المدانين وضعوا مخدرا في شراب الضحية، التي كانت تبلغ 18 عاما حينها، ثم اقتادوها إلى بعض الشجيرات القريبة حيث تعرضت للاغتصاب الجماعي في مأساة استمرت أكثر من ساعتين.

وثمانية من المتهمين لاجئون من سوريا، والآخرون من العراق وأفغانستان وألمانيا.

وأثارت القضية جدلا كبيرا حول سياسات الحكومة بخصوص اللاجئين.

وخرج أنصار حزب ”البديل من أجل ألمانيا“ اليميني المتطرف المناهض للإسلام آنذاك إلى شوارع فرايبورغ في احتجاجات مناهضة للأجانب، أعقبتها تظاهرات مضادة كبيرة.

وكانت مدينة فرايبورغ تستفيق أساسا من حادث مروع شهد اغتصاب وقتل شابة ألمانية عام 2016 من قبل طالب لجوء ادعى أنه من أفغانستان.

ومنذ اعتداء مهاجرين على نساء في كولونيا ليلة رأس السنة عام 2015، باتت الحوادث التي تضم أجانب تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام كما أدت إلى تأجيج المعارضة ضد قرار المستشارة أنغيلا ميركل في ذلك العام بفتح حدود البلاد للفارين من النزاعات.

وقال عمدة فرايبورغ مارتن هورن لصحيفة ”سود دويتشه زيتونغ“ إن الاغتصاب الجماعي روّع المدينة، لكنه أشاد بالطريقة التي قاوم بها غالبية سكان المدينة فكرة توجيه اتهام جماعي للمهاجرين.

وتابع بقوله: ”كان من الصواب والمهم أن تتخذ فرايبورغ، باعتبارها مدينة عالمية، موقفا مدروسا، يجب معاقبة الجناة وفقا لسيادة القانون، فيما نأتْ الغالبية العظمى في نفس الوقت عن توظيف الحادث شعوبيا“.