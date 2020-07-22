فتاة مصرية تقتل والدها دفاعا عن أمها

لقي مصري مصرعه على يد ابنته، بعدما طعنته بسكين، دفاعًا عن والدتها أثناء مشاجرة نشبت بين الزوجين.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة توفي على إثرها أحد الأشخاص في محافظة القليوبية.

وبانتقال رجال المباحث إلى موقع الحادث والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه البالغ 42 عامًا، وزوجته (36 عامًا)، بسبب خلافات مستمرة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتوفى على زوجته بالضرب، مما أثار غضب ابنتهما البالغة 16 عامًا، ما دفعها لطعن والدها في منطقة الصدر فأردته قتيلا على الفور.

وقالت الفتاة بعد القبض عليها، إن والدها دائم التعدي عليها بالضرب ويسيء معاملتها هي ووالدتها، وعندما شاهدته يتعدى بالضرب على أمها، حاولت التدخل ولكنه أهانها وحاول ضربها هي الأخرى، فأمسكت بالسكين وطعنته في صدره فسقط غارقًا في دمائه.

وأمرت النيابة العامة بحجز الفتاة وعرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن المجني عليه.