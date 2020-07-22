القضاء المغربي يرفض إطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني

رفضت محكمة مغربية، اليوم الأربعاء، طلبا لإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة ”أخبار اليوم“ المعتقل منذ 22 آيار/مايو الماضي، على خلفية ”اتهامات أخلاقية“.

ويواجه الصحفي الريسوني تهمة ”هتك العرض بالعنف و الاحتجاز“، لكنه ينفي ذلك.

وقبل أيام، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، إجراء مواجهة بين الريسوني وصاحب الشكوى والذي يُعرف باسم ”آدم“.

وقال الشاب الذي يعترف بمثليته، في تدوينة سابقة على صفحته بفيسبوك، إن ”الريسوني استدرجه إلى غرفة النوم وحاول هتك عرضه بالقوة، وأن الواقعة كما تحدث عنها الشاب تعود إلى 2018، وخشي حينها التبليغ“.

واشتهر الصحفي سليمان الريسوني بمقالاته الجريئة التي تنتقد السلطات المغربية، والفساد في البلاد، وخروقات حقوق الإنسان، وتجاوزات الأجهزة الأمنية.