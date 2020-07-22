مصر تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بدهس أحد مواطنيها في الكويت

كشفت وزارة القوى العاملة المصرية، تفاصيل القبض على المتهمين بدهس أحد مواطنيها في دولة الكويت.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنها تلقت تقريرًا من السفارة المصرية في الكويت، يفيد بالقبض على الجناة الثلاثة المتهمين بدهس المواطن ”عادل حلمي“ المتوفى في حادثة الوفرة.

ولفتت إلى أن الوفاة – بحسب التقرير – وقعت خلال ملاحقة الضحية للمتهمين وهم يحاولون سرقة حديد من المزرعة التي يعمل بها، فقاومهم وحاول الإمساك بالمركبة من المنتصف لكنه سقط تحتها وتعرض للدهس، وفارق الحياة قبل أن يصل المستشفى.

ولفت إلى أن أفراد مباحث الأحمدي، تمكنوا من ضبط الجناة وهم وافدون من الجنسية البنغالية يعملون في بلدية الكويت بعدما اعترفوا بارتكاب جريمة الدهس.

ووفق الوزارة، زعم المتهمون أنهم لم يكونوا يتعمدون قتل المجني عليه، بل وقع بالخطأ تحت السيارة، خلال ملاحقته لهم.

وقالت الوزارة إن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان سيتابع مع مكتب التمثيل العمالي مستحقات القتيل.

وقُتل ”عادل حلمي“ الذي لقب بـ“شهيد الشهامة“ قبل نحو أسبوعين، وحظيت الحادثة بتعاطف وتضامن واسع من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بما أقدم عليه الشاب المصري للدفاع عن أملاك كفيله الذي أعلن استمرار دفع مستحقات الضحية حتى تكبر ابنته الوحيدة ذات الأشهر الثلاثة.