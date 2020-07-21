بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بالعصي والحديد بين وافدين في جدة

تداول نشطاء على نحو واسع الثلاثاء، مقطع فيدو لمشاجرة جماعية عنيفة بالعصي والحديد بالمنطقة الصناعية بشارع الإسكان جنوب جدة السعودية.

وقالت صحيفة ”سبق“ السعودية، إن المقطع يخص مجموعة من المقيمين من جنسية عربية، حيث يظهر مدى شراسة المشاجرة، وسط مطالبات بالقبض على المشاركين فيها.

ويبدو أن هذه المشاجرة قد حدثت مساء الإثنين، إلا أن المقطع قد انتشر الثلاثاء، ولم يصدر بعد تصريح رسمي بشأنها من الجهات المختصة.

مشاجرة جماعية مقابل إحدى الورش بشارع الإسكان في #جدة .. الاكثر تداولاً حالياً pic.twitter.com/zb019HTVq0 — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) July 21, 2020

وبين حين وآخر تشهد المناطق التي يقطنها الوافدون بالسعودية، مشاجرات من هذا النوع، وسرعان ما تستجيب الأجهزة الأمنية وتلقي القبض على المشاركين بها وتلحق بهم العقوبات بحسب المقتضى القانوني.

وكانت مشاجرة الأمواه في عسير، مايو الماضي، من أكثر المشاجرات دموية التي شهدتها المملكة.

حيث تسببت تلك المشاجرة في مقتل 6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة 3 مواطنين آخرين.

الامواه عسير اطلاق نار وقتلى وجرحى… pic.twitter.com/S8lCvLgHgp — خربشات_مواطن🇸🇦 (@ksa_mk11) May 26, 2020

وأثارت المشاجرة الدامية وقتها، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال سكان محليون إن خلافاً بين عائلتين تحول لمشاجرة جرى فيها استخدام السلاح.