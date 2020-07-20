بعد فيديو نشره الجيران .. السلطات السعودية تحقق في حادثة تعنيف أسري بالرياض

بعد فيديو نشره الجيران .. السلطات ا...

المصدر: الرياض – إرم نيوز

بدأت وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة الرياض، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في حادثة تعنيف أسري في أحد منازل العاصمة بعد فيديو صوره الجيران، ويسمع فيها صراخ امرأة.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية، إن فريق وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة الرياض، تعرف على موقع الحالة، و“جارية المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء“.

 

ولم تكشف الوزارة مزيدا من التفاصيل حول الحادثة، وما إذا كانت الضحية التي انقطع صوتها في نهاية الفيديو الذي صورته امرأة تقطن فيما يبدو بالقرب من منزلها، مازالت على قيد الحياة.

وتظهر في الفيديو نافذة منزل يُسمع من داخله صراخ بصوت نسائي، قبل ان ينقطع الصوت فجأة، وتتساءل مصورة الفيديو عما إذا كانت الضحية قد قُتلت.

 

ووجد الفيديو تداولا لافتا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط دعوات لتدخل رسمي وإنقاذ الضحية التي أثار صوت صراخها موجة تعاطف واسعة معها.

وتعمل وحدات الحماية الأسرية على حماية الأشخاص من التعنيف الأسري، وتوفير مكان إقامة لهم، سيما النساء والأطفال، ومحاسبة المتورطين بتلك الحوادث.

 

 

لكن كثيرا من السعوديين يطالبون بسن تشريعات جديدة تتضمن عقوبات رادعة لمن يدانون بحوادث تعنيف أسرية، وتوفير حماية للضحايا، منتقدين عمل وحدات الحماية، ويتهمونها في بعض الأحيان بالتساهل مع المعنفين والاكتفاء بتوقيعهم على تعهد بعدم تكرار التعنيف.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com

الوسومات:
السعودية
تاغ
العنف ضد المرأة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
تابعوا إرم نيوز عبر غوغل نيوز تابعنا على منصة غوغل الإخبارية