بعد فيديو نشره الجيران .. السلطات السعودية تحقق في حادثة تعنيف أسري بالرياض

بدأت وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة الرياض، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في حادثة تعنيف أسري في أحد منازل العاصمة بعد فيديو صوره الجيران، ويسمع فيها صراخ امرأة.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية، إن فريق وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة الرياض، تعرف على موقع الحالة، و“جارية المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء“.

إشارة لما يتم تداوله عن حالة عنف في منطقة الرياض فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة، وجاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء. — متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) July 20, 2020

ولم تكشف الوزارة مزيدا من التفاصيل حول الحادثة، وما إذا كانت الضحية التي انقطع صوتها في نهاية الفيديو الذي صورته امرأة تقطن فيما يبدو بالقرب من منزلها، مازالت على قيد الحياة.

وتظهر في الفيديو نافذة منزل يُسمع من داخله صراخ بصوت نسائي، قبل ان ينقطع الصوت فجأة، وتتساءل مصورة الفيديو عما إذا كانت الضحية قد قُتلت.

#انقذو_معنفه_الرياض التعنيف مستمر ليومين ولا فيه اي جهة حكومية تحركت ولا فيه احد انقذها وبلغ وسوا اي شي، اي صراخ تسمعونه يابنات دقو على الشرطه وقولو حالة وفاة لاتقولو عنف انقذوهم قبل يمو.تون https://t.co/gL06dXqeA4 — حساب لنشر الوعي (@Ifzxp) July 20, 2020

⁧#انقذو_معنفه_الرياض⁩ فتاة تسجل مقطع فيديو لصراخ جارتها بشكل يومي، مما أثار فضولها واستنتجت أنها ربما تتعرض للتعنيف، ووحدة الحماية الاجتماعية تعلن مباشرتها للحالة. pic.twitter.com/0SmSvAgxHL — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) July 20, 2020

ووجد الفيديو تداولا لافتا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط دعوات لتدخل رسمي وإنقاذ الضحية التي أثار صوت صراخها موجة تعاطف واسعة معها.

وتعمل وحدات الحماية الأسرية على حماية الأشخاص من التعنيف الأسري، وتوفير مكان إقامة لهم، سيما النساء والأطفال، ومحاسبة المتورطين بتلك الحوادث.

حسبي الله ونعم الوكيل من كل ذكر يعامل زوجتو كدا لازم يجبرون الي يتزوجون يسون تحليل التخلف النفسي اغلبهم يعانون من مرض نفسي 🙂 #انقذو_معنفه_الرياض — RANA🖇💓 (@hhfdf84494403) July 20, 2020

اي شخص مريض نفسي و معتل لا يتزوج والاهل اللي يعرفون ان ولدهم او بنتهم مرضى نفسيين اتقوا الله في انفسكم لان الزواج بناء اسرة حرام يصيرون ضحايا .. #انقذو_معنفه_الرياض — Reem (@rem_gh_) July 20, 2020

لكن كثيرا من السعوديين يطالبون بسن تشريعات جديدة تتضمن عقوبات رادعة لمن يدانون بحوادث تعنيف أسرية، وتوفير حماية للضحايا، منتقدين عمل وحدات الحماية، ويتهمونها في بعض الأحيان بالتساهل مع المعنفين والاكتفاء بتوقيعهم على تعهد بعدم تكرار التعنيف.