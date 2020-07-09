قاضية أمريكية ترفض الإفراج بكفالة عن رجلين تتهمهما اليابان بتهريب كارلوس غصن‎

رفضت قاضية أمريكية، اليوم الخميس، الإفراج الفوري بكفالة عن أب وابنه، من ولاية ماساتشوستس، يحاولان تجنب تسليمهما إلى اليابان بعد اتهامهما بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب من البلاد، خلال انتظاره المحاكمة بشأن مخالفات مالية.

وقالت القاضية انديرا تالواني بمدينة بوسطن: إنه يتعين على مايكل تايلور وابنه بيتر المحتجزين منذ 20 مايو أيار أن يظهرا أنهما يستحقان الحرية.

وقال المتهمان: إن هناك ما يبرر الإفراج عنهما بكفالة؛ لأنه يمكن أن يُصابا بمرض كوفيد-19 في المركز الإصلاحي بضواحي نورفولك كاونتي، حيث ثبتت إصابة 36 محتجزا وعاملا هناك بالمرض.

كما أن مايكل تايلور، وهو جندي سابق بالقوات الخاصة الأمريكية، يعاني من فقد جزء من رئته.

ولم يرد محامو مايكل وبيتر تايلور على الفور على طلبات للتعقيب.

وهرب غصن من اليابان في أواخر ديسمبر/ كانون الأول إلى بيروت، حيث قضى طفولته، وذلك مرورا باسطنبول. وكان الرجل قيد الإقامة الجبرية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، وقد نقل في صندوق كبير إلى طائرة خاصة كانت بانتظاره.

ولا توجد معاهدة تسليم مطلوبين بين لبنان واليابان.