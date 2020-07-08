والد زوج عبير بيبرس: الجانية أخفت جميع الأدلة والجريمة "قتل متعمد"‎‎

كشف السيد عبد الله، والد الراحل ”عمرو“ الذي قتلته زوجته الفنانة المصرية عبير بيبرس، تفاصيل جديدة وأسرارًا يعلنها لأول مرة عن الجريمة التي أثارت جدلًا كبيرًا في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت بيبرس، اعترفت بالجريمة بعد القبض عليها، وقالت إنها تشاجرت مع زوجها الذي ”صفعها على وجهها وسبَّها بألفاظ خادشة“، لتلتقط قطعة زجاج وتغرسها في صدره.

و خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، فجّر والد الضحية مفاجأة بشأن الجريمة، قائلًا: ”فوجئنا بأنه تم استخراج تصريح للدفن، وكتابة تقرير طبي بأن سبب الوفاة سكتة قلبية، وكل هذا حدث حتى قبل أن نراه أو نعلم بوفاته“.

وأكمل ”السيد“:“تلقيت مكالمة تقول (ابنك في خطر)، فذهبت مثل المجنون لكي ألحق به، وعندما وصلت مقر سكنه فوجئت بالناس يقولون لي البقاء لله، ووجدت ابني يرتدي ثيابًا نظيفة وجميلة ومستلقيًا على السرير وكأن الوفاة طبيعية“. واستطرد:“شككت في الأمر عندما وجدت على قدمه آثار تقييد وجرح، عندها علمت أن الوفاة غير طبيعية فصرخت في شرفة المنزل وطلبت النجدة“.

وأضاف:“أنفي تمامًا اتهامها لنجلي بأنه ضربها، ابني من المستحيل أن يمد يده على امرأة، والدليل أنه تعرض للطعن في صدره.. فكيف تكون هناك مشاجرة بينهما وتقوم هي بطعنه بمنتهى السهولة دون أن يقاومها، هي فاجأته بالضربة وقد يكون ذلك بمساعدة شخص ما، نحن ننتظر نتيجة تقرير الطب الشرعي لأنه كيف لامرأة أن تقوم بكل هذا وحدها دون أي علامات ضرب عليها“.

وأضاف خلال حديثه لـ“إرم نيوز“:“الجريمة مكتملة الأركان، وتم إخفاء جميع الأدلة، وكنت على علم بكل كبيرة وصغيرة تحدث بينهما في المنزل، وما أقوله هو الكلام الصحيح، وستظهر الحقيقة في النيابة“.

خلافات كثيرة

وتابع والد الضحية:“في البداية ابني كان متزوجًا من عبير بيبرس عرفيًا، ثم طلبت منه تحويل الزواج إلى رسمي، بعدما أرغمته على تطليق زوجته الثانية مي، التي لم يكن يرغب بتركها إلا أنه رضخ لطلبها وطلقها“. مضيفًا:“طلبت منه 150 ألف جنيه كمصروف للمنزل بشكل شهري، وقالت إنه وعدها بأنه سيمنحها مصروفًا عاليًا بعد الزواج“.

وأكد قائلًا:“عبير قامت بسرقة مستندات وأوراق مهمة من نجلي، وكانت تهدده بهذه الأوراق حتى يتزوجها رسميًا ويطلق زوجته الثانية“.

وخلص السيد عبد الله، إلى القول:“عبير بيبرس زوجة طماعة وجشعة، وحضرنا العديد من المشاكل والصلح بينهما وغير ذلك، وفي الحقيقة كانت هناك خلافات كبيرة بينهما، وكانت تريد الطلاق حتى تحصل على مليون جنيه مصري قيمة المؤخر، كما أنه دفع لها مليون جنيه أخرى قيمة المهر“.

وكانت بيبرس قد أكدت أمام النيابة، أن“زوجها كان دائم التعدي بالضرب عليها دون سبب“، مؤكدة أنها فقدت أعصابها يوم الحادثة فقامت بطعنه طعنة نافذة، وأصدرت النيابة قرارًا بحبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.