تفاصيل جديدة عن مقتل المصري عادل حلمي دفاعا عن مزرعة في الكويت (فيديو)

روى صديق الضحية المصري عادل حلمي في مقابلة مع ”المجلس“، والذي دهسه لصوص في الكويت أثناء دفاعه عن مزرعة كان يحرسها، تفاصيل الواقعة.

وقال إنه وصديقيه، أحدهما عادل، خرجوا من السكن في الساعة الرابعة، وأثناء ذلك لاحظ صديقاه شخصا بجانب سيارة، فركض عادل نحو السيارة وتعلق بها في محاولة لمنع اللصوص من الفرار، فيما ركض صديقه الآخر من الناحية الأخرى فوجد عادل مرميا على الأرض في حالة إغماء، وحاول إيقاظه لكنه فشل.

محمد صديق الضحية عادل حلمي عن الفاجعة: اللي بيدوس على قطه بيموت جنبه.. شوف بقى اللي بيدوس على بني آدم. pic.twitter.com/kry4STqMlp — المجلس (@Almajlliss) July 7, 2020

وتابع أنه حين وصل قال له صديقهما الآخر إن ”عادل مات“، لكنه وجده فاقدا الوعي، فأجرى له إنعاشا، فاستيقظ، فسأله ما الذي حدث، فقال له ”هاف لوري“ (سيارة نصف نقل)، ثم أخبره أنه يشعر بألم في بطنه.

بدوره، أكد الدكتور أمين الختلان العازمي، شقيق صاحب المزرعة، أن ”شقيقه تواصل مع أسرة الضحية في مصر، وتعهد لهم بعدم التخلي عنهم“.

وتعاطف ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مع الضحية عادل حلمي، وذلك لشجاعته في محاولة صد اللصوص عن مزرعة يحرسها، واشتباكه معهم، قبل أن يقوموا بدهسه ويلوذوا بالفرار.

وتم نقل عادل حلمي للمستشفى إلا أنه فارق الحياة، فيما تكثف الجهات الأمنية من تحرياتها للوصول إلى الجناة.

وبحسب بوابة ”الوطن“ المصرية، شيع أهالي قرية ”ميت الخولي مؤمن“ بمحافظة الدقهلية، التي ينحدر منها الضحية عادل، جنازته، وذلك عقب وصول جثمانه على متن طائرة قادمة من الكويت.

وروى عم الضحية، أنه ”أثناء توجه عادل إلى عمله بمزرعة عمر حمدان في منطقة ”الوفرة“ الكويتية، شاهد مجموعة لصوص يقومون بسرقة حديد من المزرعة بسيارة ”لوري“، فحاول مقاومتهم والتشبث بالسيارة، وعندها بادر قائد السيارة إلى قيادتها يمينا وشمالا أملا في إجبار عادل على التخلي عن السيارة، لكنه ظل متشبثا بها حتى سقط تحتها ودهسته عجلاتها الخلفية“.