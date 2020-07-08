أمريكا تحقق في مزاعم انتهاك "تيك توك" خصوصية الأطفال

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية التحقيق في مزاعم بأن تطبيق ”تيك توك“ تقاعس عن حماية خصوصية الأطفال.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدرين أن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل في الولايات المتحدة شاركتا في مؤتمرات عبر الهاتف منفصلة لمناقشة اتهامات بأن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة ومقره الصين تقاعس عن الالتزام بالاتفاق المعلن في فبراير/ شباط 2019 بشأن حماية خصوصية الأطفال.

وطلب مركز الديمقراطية الرقمية وحملة من أجل طفولة خالية من التجارة وآخرون، في مايو/ أيار من لجنة التجارة الاتحادية النظر في مزاعم عدم قيام ”تيك توك“ بحذف مقاطع الفيديو والمعلومات الشخصية لمستخدمين بعمر 13 عاما أو أقل كما تم الاتفاق على ذلك، ضمن انتهاكات أخرى.

وقال متحدث باسم ”تيك توك“ إنهم يأخذون ”سلامة جميع مستخدميهم على محمل الجد ”، مضيفا أنهم في الولايات المتحدة ”يستوعبون المستخدمين تحت سن 13 عاما في تجربة تطبيق محدودة تقدم حماية إضافية للأمان والخصوصية مصممة خصيصا للمستخدمين الأصغر سنا“.