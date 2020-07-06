الكويت.. رفض إخلاء سبيل ضابط ومصريين متهمين بتجارة البشر

رفضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، طلبات إخلاء سبيل عقيد بوزارة الداخلية وعدد من المقيمين المصريين المتهمين بقضية المتاجرة بالبشر، بعد قرابة ثلاثة أشهر على ضبطهم للتحقيق معهم بالقضية.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد قررت المحكمة تأجيل المرافعة في القضية حتى 20 الجاري.

«الجنايات» تؤجل قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها عقيد في وزارة الداخلية وعدد من الوافدين المصريين لجلسة 20 يوليو للمرافعة وترفض طلبات إخلاء سبيل المتهمين pic.twitter.com/85KB2ZfjJc — الراي (@AlraiMediaGroup) July 6, 2020

وتم حجز الضابط وعدد من المقيمين المصريين في نيسان/ إبريل الماضي، بعد شكوى تقدم بها مجموعة من العمال المصريين ضدهم، بتهمة التورط بعمليات جلب العمالة السائبة من مصر مقابل مبالغ مالية طائلة عن طريق شركة تعود ملكيتها للضابط، بحسب تقارير إخبارية سابقة.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت سابقا قرارا بوقف الضابط عن العمل، وإدراج شركته في قائمة الممنوعين (منع الكفالات والتأشيرات)، بعد أن تم الوصول إليه من خلال عدد من العمال المصريين الذين تجمهروا أمام الشركة؛ للمطالبة بحقوقهم بعد اتهام مندوب الشركة بحرمانهم من حقوقهم وجوازات سفرهم.

وشددت السلطات الأمنية في الكويت من إجراءات ملاحقة المتهمين بقضية المتاجرة بالبشر، أو ما يُعرف بـ ”تجار الإقامات“، تزامنا مع تعهدات رسمية بمحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضية أيا كان مركزه.

وضبطت الأجهزة الأمنية عشرات المتهمين، منهم مواطنون ومقيمون، خلال الأشهر القليلة الماضية مع تصدر قضية ”العمالة السائبة“ حديث الكويتيين عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ بين العمالة التي تعيش في ظروف تفتقد الشروط الصحية الملائمة.

وتُعد قضية ”تجارة الإقامات“ من القضايا الشائكة منذ أعوام، ويتم طرحها بشكل دائم وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ ”العمالة السائبة“.