تعرضت فتاة ”التيك توك“ المصرية منار سامي، لحالة إغماء، أثناء جلسة تجديد حبسها، أمام محكمة جنح كفر شكر، اليوم السبت.
وكشفت مصادر أمنية، حدوث مشادة كلامية بين أسرة منار وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة المتهمة، بسبب طلب الأخيرة رؤية ابنتها (ثلاثة أعوام)، وعندما شاهدتها أصيبت بإغماء داخل القفص.
وجدد القاضي حبس منار سامي فتاة ”التيك توك“، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها بصحبة مسجل خطر يدعى ”زيكا“، وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات.
وفي سياق متصل، نظرت محكمة في بنها تجديد حبس المتهم الثاني في القضية ”زيكا“، والمضبوط مع فتاة ”التيك توك“ وبحوزته مخدرات وسلاح أبيض، وأنكر المتهم مقاومته للسلطات، خلال ضبطه وحيازته المخدرات، وتم احتجازه، فيما لم يصدر بعد قرار بشأن تجديد الحبس أو إخلاء السبيل.
يذكر أنه ألقي القبض على منار و“زيكا“، منذ أيام، داخل أحد المقاهي من قبل شرطة الآداب؛ بتهمة نشر فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.
مصر.. انهيار فتاة "التيك توك" منار سامي أثناء المحاكمة
المصدر: ريهام علاء الدين - إرم نيوز
تعرضت فتاة ”التيك توك“ المصرية منار سامي، لحالة إغماء، أثناء جلسة تجديد حبسها، أمام محكمة جنح كفر شكر، اليوم السبت.