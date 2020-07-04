مصر.. انهيار فتاة "التيك توك" منار سامي أثناء المحاكمة

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تعرضت فتاة "التيك توك" المصرية منار سامي، لحالة إغماء، أثناء جلسة تجديد حبسها، أمام محكمة جنح كفر شكر، اليوم السبت. وكشفت مصادر أمنية، حدوث مشادة كلامية بين أسرة منار وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة المتهمة،