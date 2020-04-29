سائق مصري يقتل شابا بسبب خلاف على أجرة التوصيلة

شهدت إحدى المحافظات المصرية جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بسبب خلاف حول أجرة توصيلة بعربة "توك توك" قيمتها 10 جنيهات (أقل من دولار واحد).

وتعود تفاصيل الجريمة إلى نشوب مشاجرة عنيفة بين شاب وسائق "توك توك"، بعد نهاية توصيلة حين طلب الثاني من الأول دفع 10 جنيهات (أقل من دولار)، إلا أنه رفض باعتبار أن المشوار لا يستحق فاستل السائق سلاحًا أبيض وطعن الشاب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ويدعى "م.ح.ا" 20 سنة وشخص يدعى "ك.م.ا" 23 سنة سائق توك توك، انتهت بمقتل الأول.

وكشفت التحقيقات، أن الجريمة بسبب الخلاف حول سعر التوصيلة وقيمتها 10 جنيهات، وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وزادت معدلات الجريمة في مصر، لعدة أسباب أهمها تردي العامل الاقتصادي، والخلافات الأسرية والعائلية، والسعى وراء الشهوات وتعاطي المخدرات بحسب الخبراء، وعادة ما تكون محور الخلافات عوامل مادية.