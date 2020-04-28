بعد "أم هارون".. مسلسل "محمد علي ورد"‎ يؤجج الجدل في الكويت

بعدما أثاره مسلسل "أم هارون" من جدل أجج مسلسل "محمد علي ورد" انتقادات الكويتيين، خاصة تعليقات نواب بمجلس الأمة (البرلمان).

وحمّل نواب برلمانيون وزير الإعلام، محمد الجبري، مسؤولية إجازة مسلسل "محمد علي ورد"، مطالبين باعتذار عما ورد به من إساءة لأبناء جزيرة فيلكا وتزييف للحقائق.

وسرعان ما قرر وزير الإعلام تشكيل لجنة تحقيق لدراسة الأعمال الدرامية المعروضة على شاشة تلفزيون الكويت، خلال رمضان، من حيث فكرة النص ومضمونه والمشاهد المصورة، وفق بيان لوزارة الإعلام، يوم الإثنين.

وقال النائب عادل الدمخي، خلال تصريح صحفي:"محشومين (مترفعين عن هذا الأمر) يا أهل فيلكا، وتخصيص اسم فيلكا همز غير مقبول بتاتًا ومسيء لعائلات كريمة معروفة استوطنت الجزيرة، وعملت بالتجارة والغوص، ولم تُعرف نساؤهم بتاتًا بالخدمة بالبيوت رغم ما مر على الكويت من ضيق العيش، وعلى وزير الإعلام منع الإساءة فورًا".

أما النائب عبد الله الكندري، فقال خلال تصريح صحفي:"لن يُقبل المساس بمكانة أهل فيلكا الكرام أو بأي من مكونات المجتمع".

وقال النائب أسامة الشاهين، خلال تصريح صحفي:"محشومين أهل فيلكا عن الإساءة والإهانة، ومحبتكم ومساهماتكم محفورة في وجدان الكويتيين".

وأضاف:"مراجعة الأعمال التراثية، من ناحية التأريخ الصحيح واللهجة السليمة، واجب ومسؤولية على وزارة الإعلام القيام بهما".

وكتب حسين القاسمي، كويتي، عبر حسابه على "تويتر":"بصفتي من أهالي جزيرة فيلكا، أطالب القائمين على هذا المسلسل جميعًا بتقديم اعتذار رسمي لأهل جزيرة فيلكا، وحذف جميع المشاهد التي يتم فيها ذكر الجزيرة، وأطالب وزارة الإعلام بالتدخل.. جزيرة فيلكا على مدار التاريخ لم يخرج منهم خادم فيلكاوي".

وتقع جزيرة فيلكا على بعد 20 كلم من سواحل مدينة الكويت، وهي محطة تجارية مهمة على الطريق البحري بين حضارات بلاد ما بين النهرين والحضارات المنتشرة على ساحل الخليج العربي.

وكانت "فيلكا" مأهولة بالسكان، حتى آب/أغسطس 1990، حين احتل العراق الكويت، حيث قررت الحكومة الكويتية، بعد التحرير في شباط/ فبراير 1991، إعادة سكان الجزيرة إلى الكويت، ومنحهم تعويضًا عن منازلهم التي مازالت مهجورة.