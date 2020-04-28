الكويت.. انتهاء قضية ساكن "غرفة الصفيح" بدفنه بعد أيام من وفاته

حُسمت في الكويت، الثلاثاء، قضية المسن البدون فالح الفرهود بوحسن، المعروف إعلاميًا بـ "حبيس الصفيح"؛ بدفنه اليوم، عقب أيام من وفاته التي رافقتها عوائق قانونية منعت دفنه عقب الوفاة مباشرةً.

ودفن الفرهود الملقب بـ "العم بوحسن" عقب استلام جثمانه الذي كان موجودًا في مستشفى الفروانية، الذي دخله قبل عشرة أيام نتيجة أزمة صحية ليتوفى فيها ويُترك الجثمان طيلة هذه الفترة؛ بسبب بعض الإجراءات القانونية، بحسب نشطاء.

واستلمت الناشطة الاجتماعية عبير الجمعة جثمان المسن، ونشرت وثيقة عبر حسابها في "تويتر" تؤكد ذلك، ليتم دفنه وسط حضور عدد محدود من الرجال، وذلك امتثالاً للتعليمات الرسمية الصادرة بشأن دفن الموتى على خلفية الأزمة الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس "كورونا".

تم #دفن المرحوم #بوحسن_الفرهود #البدون اليوم

اللهم اغفر له،اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك، اللهم تقبل دعوات الجميع له في هذا الشهر المبارك واجعل قبره روضة من رياض الجنة نسألكم خير الدعاء،ولااراكم الله مكروه في من تحبون.

رحم الله المرحوم #بوحسن_الفرهود رحمة واسعة #قلبي_اطمأن الآن pic.twitter.com/C4DpkmRWAM — عبير الجمعه حسابي3️⃣ مؤقت لحين عودة حسابي الثاني (@abeeraljumhaa2) April 28, 2020

وقالت الناشطة الجمعة في تغريدة عبر حسابها: "تم دفن العم بوحسن اليوم"، مرفقةً ذلك بصور من المقبرة مطالبةً بالدعاء له بالرحمة، عقب إعلانها أنها اطمأنت اليوم بعد إنهاء إجراءات الدفن للمسن الذي أثار تعاطف حقوقيين ونشطاء في الأشهر الماضية.

لا تنسونه الليلة في صلاة الوحشة

ركعتان

يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد آية الكرسي مرة واحدة وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات،و بعد التسليم يدعوا بهذا الدعاء : (اللهم صل علي محمد وآل محمد وابعث ثوابها الي قبر #فالح_فرهود #بوحسن وآنس وحشته وروعته بالقبر #رتويت pic.twitter.com/DDO4C3CX69 — عبير الجمعه حسابي3️⃣ مؤقت لحين عودة حسابي الثاني (@abeeraljumhaa2) April 28, 2020

وكانت الناشطة أثارت قضية العم بوحسن مجددًا خلال الأيام القليلة الماضية بعد غيابها أشهرا عن الإعلام، معلنةً أنه "تُوفي إلا أنه تم رفض منحها وبعض المتطوعين تصريحًا من إدارة المستشفى لدفنه بسبب بعض الإجراءات القانونية".

اللهم لك الحمد والمنة

اليوم بفضل من الله تعالى ودعاء الناس الطيبة تم استكمال الاجراءات القانونية فيما يخص #البدون #بوحسن_الفرهود لحين التأكد من عدم وجود اقارب له وباذن الله سنوافيكم بآخر المستجدات لـ #بوحسن #الأيام_الصعبه تسهلت والفضل لكم #متابعيني_الكرام ولكم خالص التحية https://t.co/24WVUEOhhT — عبير الجمعه حسابي3️⃣ مؤقت لحين عودة حسابي الثاني (@abeeraljumhaa2) April 21, 2020

والعم بوحسن رجل مسن في العقد الثامن من عمره، سبق وأن أثيرت قضيته من قبل نشطاء رافقوه في مسكنه قبل أشهر، حيث بينوا حينها أنه "يعيش لدى إحدى العوائل المقربة له في غرفة من الصفيح، وهو عاجز وليس لديه أحد ويحتاج لعلاج في المستشفى والدخول إلى دار رعاية المسنين".

الله يرحمك أيها الرجل الطيب، ما أنصفناك أبدا، اعذرنا واطلب لنا المغفرة https://t.co/dIPm9MYeWT — ابتهال الخطيب (@Ebtehal_A) April 19, 2020

ولاقت قضيته حينها تفاعلًا من وزارة الشؤون الاجتماعية التي أعلنت متابعتها لحالته بالتنسيق مع جمعيات خيرية وتقديم المساعدة الصحية والاجتماعية له، لتغيب قصته عن وسائل الإعلام منذ ذلك الحين حتى إعلان وفاته مؤخرا من قبل الناشطة الجمعة.

وذكرت الجمعة أنها "كانت برفقة نشطاء آخرين تعتني بالرجل المسن بعد مساعدة إحدى الجمعيات الخيرية بتأمين مسكن له، لعدم التمكن من إدخاله دار رعاية المسنين لانتهاء بطاقته الأمنية".

ويطرح نشطاء وحقوقيون بشكل دائم قضية فئة "البدون" الذين تقدّر أعدادهم بأقل من 100 ألف شخص بحسب التقارير الرسمية، للمطالبة بوضع حل جذري لها ولما يعانيه أبناؤها الذين يصرون على أنهم كويتيو الأصل.