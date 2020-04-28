الكويت.. انتهاء قضية ساكن "غرفة الصفيح" بدفنه بعد أيام من وفاته

الكويت.. انتهاء قضية ساكن "غرفة الص...

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

حُسمت في الكويت، الثلاثاء، قضية المسن البدون فالح الفرهود بوحسن، المعروف إعلاميًا بـ "حبيس الصفيح"؛ بدفنه اليوم، عقب أيام من وفاته التي رافقتها عوائق قانونية منعت دفنه عقب الوفاة مباشرةً.

ودفن الفرهود الملقب بـ "العم بوحسن" عقب استلام جثمانه الذي كان موجودًا في مستشفى الفروانية، الذي دخله قبل عشرة أيام نتيجة أزمة صحية ليتوفى فيها ويُترك الجثمان طيلة هذه الفترة؛ بسبب بعض الإجراءات القانونية، بحسب نشطاء.

واستلمت الناشطة الاجتماعية عبير الجمعة جثمان المسن، ونشرت وثيقة عبر حسابها في "تويتر" تؤكد ذلك، ليتم دفنه وسط حضور عدد محدود من الرجال، وذلك امتثالاً للتعليمات الرسمية الصادرة بشأن دفن الموتى على خلفية الأزمة الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس "كورونا".

وقالت الناشطة الجمعة في تغريدة عبر حسابها: "تم دفن العم بوحسن اليوم"، مرفقةً ذلك بصور من المقبرة مطالبةً بالدعاء له بالرحمة، عقب إعلانها أنها اطمأنت اليوم بعد إنهاء إجراءات الدفن للمسن الذي أثار تعاطف حقوقيين ونشطاء في الأشهر الماضية.

وكانت الناشطة أثارت قضية العم بوحسن مجددًا خلال الأيام القليلة الماضية بعد غيابها أشهرا عن الإعلام، معلنةً أنه "تُوفي إلا أنه تم رفض منحها وبعض المتطوعين تصريحًا من إدارة المستشفى لدفنه بسبب بعض الإجراءات القانونية".

والعم بوحسن رجل مسن في العقد الثامن من عمره، سبق وأن أثيرت قضيته من قبل نشطاء رافقوه في مسكنه قبل أشهر، حيث بينوا حينها أنه "يعيش لدى إحدى العوائل المقربة له في غرفة من الصفيح، وهو عاجز وليس لديه أحد ويحتاج لعلاج في المستشفى والدخول إلى دار رعاية المسنين".

 

ولاقت قضيته حينها تفاعلًا من وزارة الشؤون الاجتماعية التي أعلنت متابعتها لحالته بالتنسيق مع جمعيات خيرية وتقديم المساعدة الصحية والاجتماعية له، لتغيب قصته عن وسائل الإعلام منذ ذلك الحين حتى إعلان وفاته مؤخرا من قبل الناشطة الجمعة.

وذكرت الجمعة أنها "كانت برفقة نشطاء آخرين تعتني بالرجل المسن بعد مساعدة إحدى الجمعيات الخيرية بتأمين مسكن له، لعدم التمكن من إدخاله دار رعاية المسنين لانتهاء بطاقته الأمنية".

ويطرح نشطاء وحقوقيون بشكل دائم قضية فئة "البدون" الذين تقدّر أعدادهم بأقل من 100 ألف شخص بحسب التقارير الرسمية، للمطالبة بوضع حل جذري لها ولما يعانيه أبناؤها الذين يصرون على أنهم كويتيو الأصل.

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