مصرية تحرق زوجها وهو نائم بسبب شقة

شهدت منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة المصرية جريمة مروعة بطلتها سيدة انتقمت من زوجها بطريقة مروعة، حيث أغلقت الأبواب وأشعلت فيه النيران وهو نائم؛ لعدم شرائه شقة جديدة لها.

وبدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ لأحد أقسام الشرطة بالجيزة، يفيد بمصرع أحد الأشخاص نتيجة نشوب حريق بشقة في منطقة الهرم.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين مصرع مالك الشقة نتيجة الحريق، وأن الشبهات تدور حول إشعال زوجته النار بالشقة انتقاما منه بسبب خلافات أسرية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، واعترفت في التحقيقات بقتل زوجها بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما في الآونة الأخيرة، وعدم شراء شقة لها بمكان آخر، ما دفعها لارتكاب الجريمة.

وأضافت المتهمة، أنها استغلت نوم زوجها فأغلقت الأبواب وأشعلت النار بالشقة وفرت هاربة، ليلقى مصرعه نتيجة تعرضه للحرق.

واستمع رجال المباحث لأقوال جيران المجني عليه، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذي شهد الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن عقوبة القتل المرتبط بجناية في القانون المصري، تنص على أنه من قتل شخصا وهو متعمد فإن عقوبته تصل إلى الإعدام.

وفي ذات السياق، زادت معدلات الجريمة في مصر مؤخرا، ويرجئ الخبراء ذلك لعدة أسباب، بينها الخلافات الأسرية والعائلية، والسعي وراء الشهوات والخيانة الزوجية وتعاطي المخدرات، وتردي العامل الاقتصادي.