السعودية.. ضبط عصابة بالرياض تسرق السيارت بتهديد السلاح

أعلن حساب "سناب الداخلية" عبر تطبيق "سناب شات" في المملكة العربية السعودية عن ضبط تشكيل عصابي في العاصمة الرياض، عمد إلى سرقة المركبات من أصحابها بالقوة وتحت تهديد السلاح.

ونشر "سناب الداخلية" بعضا من وقائع السرقة التي نفذتها العصابة، إذ يروع أفراد العصابة أصحاب السيارات لسرقتها، فيما ظهر أحدهم في واقعة وهو يحمل سلاحا ويوجهه إلى أحد الأشخاص.

فيديو

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تورطوا في سرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح pic.twitter.com/seku0MYoNL — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 27, 2020

وأوضحت "الداخلية" عبر التطبيق أن "شرطة منطقة الرياض تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 سعوديين ومقيم يمني الجنسية، وذلك بعد أن تورطوا بسرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".