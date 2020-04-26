قطر تواجه اتهامات بالسطو على التطبيق السعودي "توكلنا"

اتهم مدونون سعوديون ووسائل إعلام محلية في المملكة، دولة قطر بالسطو على تطبيق سعودي حديث للهواتف الذكية، أطلقته الرياض مؤخراً في إطار خططها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الاتهامات بعد أن أعلنت قطر قبل يومين عن إطلاق تطبيق ذكي يحمل اسم "احتراز"، بينما يقول كثير من السعوديون إنه نسخة طبق الأصل من تطبيق "توكلنا" الذي أطلقته المملكة مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري.

ويوفر تطبيق "توكلنا" السعودي، معلومات رسمية عن فيروس كورونا من إحصائيات لعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفاة، بجانب نصائح الوقاية من المرض، ومعلومات عن حظر التجول الساري في البلاد ومواعيد بدايته ونهايته بجانب معلومات أخرى ترتبط بكورونا.

وأجرى مدونون سعوديون مقارنة بين تطبيق "توكلنا" وتطبيق "احتراز" القطري الجديد، وقالوا إن النسخة القطرية تختلف بالاسم فقط عن التطبيق السعودي، في اتهام للدوحة بسرقة التطبيق.

وقال الإعلامي السعودي رياض الودعان في تعليق على الوسم "#قطر_تسرق_تطبيقات_سعودية" الذي جذب كثيراً من السعوديين في موقع تويتر "بعد اسبوعين من إصدار تطبيق توكلنا بكل بجاحة تقوم الدويلة #قطر بسرقته!! تعيش #قطر أزمات عدة تمنعها من التفكير والإبداع مما جعل أسهل طريق لتقديم الخدمات هو سرقة التطبيقات #السعودية وكالعادة الصغار يقلدون ويسرقون افكار الكبار بكل بجاحة !!".

بعد اسبوعين من إصدار تطبيق توكلنا بكل بجاحة تقوم الدويلة #قطر بسرقته!!

تعيش #قطر أزمات عدة تمنعها من التفكير والإبداع مما جعل أسهل طريق لتقديم الخدمات هو سرقة التطبيقات #السعودية وكالعادة الصغار يقلدون ويسرقون افكار الكبار بكل بجاحة !!#قطر_تسرق_تطبيقات_سعودية pic.twitter.com/73Cxx2fZLf — ر يـ ـا ض ا لـ ـو د عـ ـا ن 🇸🇦 (@r_alwadaan) April 26, 2020

وكتب المدون السعودي المعروف، منذر آل الشيخ مبارك، في السياق ذاته "بعد اسبوعين من اصدار تطبيق توكلنا بكل بجاحة تقوم #الدوحة بسرقته!! تعيش #قطر أزمات عدة تمنعها من التفكير والإبداع مما جعل أسهل طريق لتقديم الخدمات هو سرقة التطبيقات #السعودية وكالعادة لولوة الخاطر تكسر الخاطر!!".

بعد اسبوعين من اصدار تطبيق توكلنا بكل بجاحة تقوم #الدوحة بسرقته!!

تعيش #قطر أزمات عدة تمنعها من التفكير والإبداع مما جعل أسهل طريق لتقديم الخدمات هو سرقة التطبيقات #السعودية وكالعادة لولوة الخاطر تكسر الخاطر!!#قطر_تسرق_تطبيقات_سعودية https://t.co/bQmEP02nht pic.twitter.com/w6gVCFcLVj — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) April 26, 2020

ولم تغب الطرافة عن تعليقات بعض السعوديين عبر صور ومقاطع فيديو ساخرة من الدوحة وخطوتها في سرقة تطبيق "توكلنا".

وحضرت الصحافة المحلية لتدعم موقف مواطنيها في الدفاع عن التطبيق السعودي الذي صممه خبراء سعوديون، وقالت صحيفة "سبق" الإلكترونية ".. أبت الدوحة الخروج من أزماتها كعادتها إلا بتسجيل فضيحة جديدة في سجلاتها السوداء؛ وذلك بعدما قامت بسرقة فكرة تطبيق (توكلنا) السعودي الذي أطلقته الرياض في تاريخ 6 إبريل".

وأضافت الصحيفة في تقرير لها "عمدت العصابة التي أوكل لها نظام الدوحة المهمة إلى تغيير اسم التطبيق إلى (احتراز)، والإبقاء على الخصائص التي طوَّرها وقام عليها فريق من الكفاءات الوطنية السعودية المتمرسة في التقنية، الذي يعكس التقدم الرقمي الذي وصلت إليه السعودية، وما تمتلكه من بنية تحتية ذكية، تضاهي الدول المتقدمة".

وتقول تقارير محلية سعودية، إن الدوحة تورطت سابقاً بسرقة تطبيق "أبشر" أيضاً، وهو تطبيق حكومي يستخدمه ملايين السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في البلاد، ويوفر خدمات كثيرة بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة المؤسسات الحكومية.