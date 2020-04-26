محامون سعوديون يكشفون عن سريان تعديل جديد في أحكام الإعدام للقاصرين

نشر محامون سعوديون ومكاتب قانونية متخصصة في المملكة، تعديلات جديدة في نظام محاكمة الأشخاص القُصَّر (أقل من 18 عاما)، تتضمن إيقاف إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام التعزيرية بحقهم والاكتفاء بسجنهم لمدة 10 سنوات كأقصى عقوبة.

ووفق وثيقة متداولة حول سريان التعديل الجديد في المحاكم، فإن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام تعزيرية قطعية، وكانوا في سن أقل من 18 عاما عند ارتكابهم للجرائم، سيتم إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وسيعاد النظر في محاكمتهم من جديد.

ويقول محامون سعوديون في تعليقات على التعديلات الجديدة، إنها تحدد أقصى حكم تعزيري يواجهه الأحداث أو القُصَّر بالسجن لمدة 10 سنوات، بما في ذلك إطلاق سراح من أتم تلك المدة وكان قاصرا عند ارتكابه جريمته.

ونشر المحامي السعودي محمد بالعبيد، وهو كاتب عدل سابق أيضا، صورة لوثيقة التعديل عبر "تويتر"، وقال معلقا: "دونكم الأمر الملكي رقم (٤٦٢٧٤) وتاريخ ٢٩/رجب/١٤٤١ للهجرة، القاضي بإعادة النظر في الأحكام القطعية بالقتل التعزيري للأحداث وإسقاطها بضوابط".

دونكم الأمر الملكي رقم (٤٦٢٧٤) وتاريخ ٢٩/رجب/١٤٤١ للهجرة، القاضي بإعادة النظر في الأحكام القطعية بالقتل التعزيري للأحداث وإسقاطها بضوابط. ⬇️#ثقافة_قانونية#امر_ملكي#وزارة_العدل#النيابة_العامة pic.twitter.com/H9dPql0UO9 — M_Balobaid ⚖️ مــحــمــد بـالــعــبــيــد (@MMB_Lawyer) April 25, 2020

كما نشر مكتب "السويلم للمحاماة" صورة للوثيقة ذاتها، وقال القائمون على حساب المكتب بتغريدة: "صدور أمر ملكي رقم 46274 وتاريخ 29/7/1441 التأكيد على الجهات القضائية بألا تزيد عقوبة السجن المقررة على الأفعال المجرمة المرتكبة من الأحداث على ( عشر سنوات) في جميع الأحوال. سواء كانت الأفعال مجرمة بنظام واحد أو أكثر من نظام، وسواء أقيمت الدعوى على الجرائم المتعددة في دعوى واحدة..".

صدور امر ملكي رقم 46274 وتاريخ29/7/1441

التاكيد على الجهات القضائية بألا تزيد عقوبة السجن المقررة على الافعال المجرمة المرتكبةمن الأحداث على ( عشر سنوات) في جميع الأحوال . سواء كانت الأفعال مجرمة بنظام واحد او أكثر من نظام ،وسواء أقيمت الدعوى على الجرائم المتعددة في دعوى واحدة... pic.twitter.com/RNSQvzO8tQ — السويلم للمحاماة (@alswailemLaw) April 25, 2020

وتتسم الأحكام التعزيرية بالمرونة التي تتيح للقضاة خيارات عديدة في إصدار أحكامهم، علاوةً على إمكانية إلغائها واستبدالها بأحكام جديدة من قبل ولي الأمر، على عكس الأحكام القضائية المرتبطة بالحدود، وهي عقوبات وردت فيها نصوص قرآنية صريحة مثل جرائم القتل العمد التي يواجه مرتكبيها حكم الإعدام بالضرورة.

ومن غير المؤكد إن كان التعديل الجديد سيلغي جميع أحكام الإعدام التعزيرية للقصر بشكل نهائي، إذ ينص أحد بنود الوثيقة على أن التعديلات الجديدة لا تخل "بالإجراءات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والمهمات المنوطة باللجنة الشرعية فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية اللازمة لحالات المتهمين بقضايا جرائم الإرهاب".

وقال المحامي أحمد العامري في شرح للتعديل الجديد الذي لم يرد في بيان رسمي لوزارة العدل حتى الآن: "وقف أحكام القتل تعزيرا لمن هم دون 18 سنة، ومن صدر له حكم سابق فمن حقه تقديم التماس إعادة نظر في حكمه، علما بأن قرار وزير الداخلية يشمل الأحكام المكتسبة الصفة القطعية (النهائية)".

وقف أحكام القتل تعزيراً لمن هم دون 18 سنة ، ومن صدر له حكم سابق فمن حقه تقديم التماس إعادة نظر في حكمه ، علماً بأن قرار وزير الداخلية يشمل الأحكام المكتسبة الصفة القطعية ( النهائية ) .#أمر_ملكي #قانون pic.twitter.com/axrIxwFWCr — أحمد العامري ⚖️ (@LAW_ALAMRI) April 25, 2020

وكتب زميله عبدالرحمن البشري معلقا: "تعميم الأمر الملكي رقم (٤٦٢٧٤ وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٩ه. يظهر الجهود الحثيثة للمملكة في العناية بقضايا الأحداث وينص على تطبيق الأصلح للحدث بما يسهم في إصلاح حاله واستقامة سلوكه".

📌تعميم الأمر الملكي رقم (٤٦٢٧٤)وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٩ه . يظهر الجهود الحثيثة للمملكة في العناية بقضايا الأحداث وينص على تطبيق الأصلح للحدث بما يساهم في إصلاح حاله واستقامة سلوكه. pic.twitter.com/XMf7OxoH7S — عبدالرحمن البشري ⚖ (@Abdalrhman__21) April 26, 2020

ويأتي الحديث عن سريان التعديلات الجديدة في أحكام إعدام القُصَّر، بالتزامن مع صدور تعديلات جديدة في العقوبات التعزيرية بحيث تم إلغاء الجلد من بينها، بعد أن كان خيارا للقضاة في كثير من المخالفات التي تستوجب عقوبات تعزيرية في القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية، وبينها الاختلاس والرشوة والتزوير وشهادة الزور ولعب القمار.

وتسعى السعودية لتطوير نظامها القضائي بالتزامن مع إعادة هيكلة في عمل وزارة العدل، من خلال توسيع الاعتماد على التقنية ووسائل التواصل الحديثة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي في بلد يعيش فيه نحو 33 مليون نسمة، ثلثهم من الوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات.