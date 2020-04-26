اعتداء امرأة على ابن زوجها المعاق يثير استياء واسعا في المغرب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو في المغرب، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، اعتداء امرأة على ابن زوجها، وهو شاب معاق يدعى حمزة، بطريقة وحشية وبحضور أبيه، وهو ما أثار استياءً واسعًا في البلاد، فيما تبنى المركز المغربي لحقوق الإنسان قضية هذا الشاب.

وبحسب موقع قناة "كاب 24"، فإن عناصر أمن طنجة بصدد البحث عن منزل الشاب حمزة بهدف اعتقال زوجة أبيه التي أطلق عليها المغاربة لقب "زوجة الأب الشريرة" من أجل التحقيق معها بخصوص الفيديو.

وتقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان بشكوى إلى الجهات القضائية، لإلقاء القبض على زوجة الأب، وإرجاع حمزة إلى والدته في القنيطرة.

ويعيش حمزة بمدينة طنجة في بيت والده، الذي طلق والدته منذ سنوات، فيما ظل مع والده رغم إهماله له، إلى أن أصيب في إحدى فقرات الظهر فأصبح معاقا.

وبعد زواج والد حمزة، وفيما كان يعاني من الإعاقة، واجه من زوجة أبيه معاملة سيئة، عبر التجويع والتحقير والسب والقذف والإهانة، حيث سبق أن تعرض لعدة حوادث مماثلة بحسب وسائل إعلام محلية.

وتعمل والدة حمزة المطلقة في بيع الخبز والفطائر في القنيطرة منذ طلاقها.