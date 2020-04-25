أمريكي يقاضي ترامب بتهمة “معاقبة المواطنين المتزوجين من أجانب"

رفع مواطن أمريكي من ولاية إلينوي، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب؛ بتهمة "معاقبة الأمريكيين على اختياراتهم الزوجية".

الدعوى التي رفعها مواطن، أمس، واستخدم فيها اسما مستعارا "جون دو"، تقصد بالتحديد استثناء المواطنين المتزوجين من أجانب من شيكات الإغاثة التي أعلنت مؤخرا، لمواجهة تداعيات كورونا.

وتتضمن حزمة الإغاثة صرف شيك لكل مواطن أمريكي بالغ، فيما عدا المتزوجين من أشخاص لا يحملون أرقام الضمان الاجتماعي.

وكان الكونجرس وافق الشهر الماضي على قانون الإغاثة الذي اقترحه ترامب بمبلغ 2 مليار دولار، يجري بموجبها دفع 1200 دولار لكل دافع ضرائب أمريكي يقل دخله عن 75000 دولار سنويا، بالإضافة إلى 500 دولار لكل طفل.

ويشترط القانون بمن يكون مؤهلا من الزوجين في العائلات التي تقدم إقرارات ضريبية مشتركة، حيازة أرقام الضمان الاجتماعي ما لم يكن أحدهما يخدم في الجيش.

ووفقا للدعوى التي رفعها "جون دو" أمام المحكمة الفيدرالية، فإن هذا القانون يستثني 1.2 مليون أمريكي غير مؤهل، معتمدا في هذا الرقم على بيانات معهد سياسة الهجرة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ قول السناتور عن ولاية أيوا كلير سيلسي، إن العديد من المتضررين اشتكوا من استثنائهم.

وتوجه الدعوى ضد الرئيس ترامب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ووزير الخزانة بالإنابة ستيفن منوشين.

ووفقا للدعوى القضائية، فإن الثلاثة أقروا الاستثناءات التي وصفها المواطن بأنها "لم تعامله على قدم المساواة مع مواطنيه الأمريكيين، وأنها تعاقبه على خياراته في الزواج".