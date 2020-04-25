الشرطة الموريتانية تعتقل فرنسيا متهما باغتصاب القاصرات

اعتقلت الشرطة الموريتانية الجمعة، مواطناً فرنسياً، الجمعة، متهما باختطاف واغتصاب ثلاث فتيات قاصرات خلال الأيام الأخيرة في العاصمة نواكشوط.

وحسب ما نقل موقع صحراء ميديا عن مصادر أمنية وقضائية، فإن التحقيقات كشفت أن مرتكب الجرائم كان يتردد على الأماكن التي يقيم فيها حراس الساحات والعمارات، ويغرى الأطفال، بالنقود وقطع الحلوى، وبعد أن يثقوا فيه يختار ضحيته ويختطفها قبل أن يغتصبها ويرميها على قارعة الطريق.

وأضافت المصادر أن المحققين اكتشفوا أن إحدى الساحات التي تمت فيها عملية اختطاف، بالقرب منها كاميرا مراقبة تابعة لأحد المحلات، مكنت من تحديد أرقام لوحة السيارة، ليتمكن بعد ذلك عناصر الشرطة من العثور على السيارة متوقفة أمام شقة المتهم.

وبعد القبض على المتهم من طرف الشرطة اعترف بارتكابه لجرائم الاختطاف والاغتصاب في حق ثلاث فتيات قاصرات، مشيراً إلى أنه كان كل يوم يفكر في الانتحار بسبب تأنيب الضمير.

وأضاف الموقع نقلا عن مصادره أن المتهم يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من مواليد مدينة نيس، عام 1981، متزوج من فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً.

وكان المتهم قد وصل منذ سنوات إلى موريتانيا لدراسة الدين الإسلامي في إحدى المحاظر الموريتانية (المدارس الدينية)، وبعدها أصبح داعية وإماماً.